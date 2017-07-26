Yenimahalle Belediyesi yaz kurslarında eğitime ara vermeden devam ediyor

YENİ AKİT / ANKARA - MUHTEŞEM PERFORMANS

YENİMEK bünyesinde açılan kurslardan çiçek ve bitki süslemeleri olarak bilinen Teraryum kursunda çocuklar hayallerini fanuslara resmediyor. Belediye tarafından Varlık, Batıkent Meydan, Uğrak, Çakırlar ve Yenimahalle kurs merkezlerinde açılan teraryum kursu çocukların yeni hobisi oldu. 5 ayrı kurs merkezinde 100’e yakın öğrenci bazı bitki türlerini kullanılarak hayallerini cam kavanozlara taşıyor. Yoğun nem isteyen bitkileri yaşatabilmek amacıyla yapılan bir uygulama olan teraryumla çocuklar sevdiklerini de mutlu ediyor. Ürettikleri bir birinden şık camdan bahçeleri hediyelik eşya olarak da değerlendiriyor. Ayrıca her kursiyer kendi teraryumunu yapmayı öğrenirken ekosistem hakkında da bilgi sahibi oluyor.

ÇOCUKLAR CAMDAN BAHÇE YAPMAYI ÖĞRENDİ

3 Temmuz’da start alan teraryum kursunun 29 Ağustos’a kadar devam edeceğini ifade eden alanında uzman eğitmenler “Teraryum son zamanlarda ilgi gören bir hobi haline geldi. Genelde insanlar bunları satın almayı tercih ediyor. Biz de satın almalarından ziyade bunların evde de yapılabileceğini göstermeye çalışıyoruz. Eğitimlerimizde teraryumda hangi malzemelerin kullanıldığını, malzemelerin fanusun içine nasıl yerleştirildiğini ve ne tarz bir dizayn ile kullanılabileceğini gösterdik. Katılan her öğrencimiz birer teraryum yaptı. Ortaya çıkan ürünlerin hepsi birbirinden güzel. Çocuklarımızı tebrik ediyorum” dedi.