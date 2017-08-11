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Yenimahalle anaokullarında yeni dönem başlıyor

Uzman kadrosu, tam donanımlı yapısıyla çağdaş ve kaliteli eğitimin adresi olan Yenimahalle Belediyesi anaokulları ve gündüz bakımevleri, 2017-2018 eğitim-öğretim dönemine hazır.

11 Ağustos 2017 Cuma 17:21
Yenimahalle anaokullarında yeni dönem başlıyor

Yenimahalle Belediyesi, yeni eğitim döneminde 7 anaokuluyla Yenimahalleli miniklere eğitim verecek. 80’inci Yıl, Ragıp Tüzün, Adile Naşit, Şehit Yüzbaşı İlker Aydın ve Batıkent anaokullarına bu yıl Demetevler ve Ergazi anaokulu ve gündüz bakımevlerini de ekleyen belediye, 750 çocuğu geleceğe hazırlayacak. Kurban Bayramı tatilinin hemen ardından minikler için kapılarını açacak olan anaokulları ve gündüz bakımevleri, eğlence ve eğitimi iç içe sunacak.

Anaokulu sayısı 10’a çıkacak

Okul öncesi eğitime büyük önem veren Yenimahalle Belediyesi, ilçeye yeni anaokulları kazandırmak için de çalışmalarına devam ediyor. Karşıyaka Kapalı Pazaryeri ve Sosyal Tesisi içerisine inşa edilen ve bitme noktasına gelen anaokuluna ilave olarak Turgut Özal Mahallesi ve Ostim bölgesine de eğitim yuvası kazandıracak olan belediye, bu projelerde tamamlanırsa 10 anaokulu ve gündüz bakımevi ile Yenimahalleli miniklere eğitim verecek.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 17:21
  1. Karşıyaka
  2. Aydın
  3. Kurban Bayramı
  4. Turgut Özal
  5. Pazaryeri
  6. Yenimahalle
  7. Adile Naşit
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