Yeniliklerle kârını yüzde 24.4 artırdı, rekorlarıyla büyüdü

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, 2017 yılını başarılı sonuçlarla geride bıraktıklarını belirterek, “Yenilikçi vizyonumuzdan, değerlerimizden ve sağlam bankacılık anlayışımızdan ödün vermeden büyümemizi sürdürdüğümüz bir yıl oldu” dedi.

KENDİ SUKUK REKORUNU KIRDI

Uyan, 2017’de Kuveyt Türk olarak pazar payını artırmakla kalmayıp birçok inovatif ürün ve hizmete imza attıklarını belirterek şu değerlendirmelerde bulundu: “Türk halkının alışveriş ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak yeni nesil kredi kartımız Sağlam Kart’ı hizmete sunduk. Bugüne kadar Türkiye’de özel sektör tarafından TL cinsinden nitelikli yatırımcıya yönelik en yüksek tutarlı kira sertifikası (sukuk) ihracını gerçekleştirerek kendi sukuk rekorumuzu kırdık. Workinton ile önemli bir iş birliğine giderek start up’lar için Lonca Girişimcilik Merkezi’ni açtık. ‘İyi ki’ işveren markamız, sepetim yan haklar paketi, bankacılık okulu, API market platformu gibi birçok yeniliği ve 5/24 Hazine, Cebe Para Gönder, QR Kod’la Para Çekme gibi birçok hizmeti hayata geçirdik.”

TAKİPTEKİ KREDİ ORANI YÜZDE 1,85

Uyan, “Bankamızın takipteki kredi oranının 2017 sonu itibarıyla yüzde 1,85 düzeyine inerek 2,95 düzeyindeki bankacılık sektör ortalamasının altında gerçekleşmesi bu anlamda çok önemli bir gelişmedir” değerlendirmesinde bulundu.

1,8 TON ALTINI EKONOMİYE KAZANDIRDI

Ufuk Uyan, 2017 yılında KGF teminatlı fonları gündemlerinin ilk sıralarına alarak etkin bir şekilde kullandıklarını ve geçen yıl 3,8 milyar TL kaynak sağladıklarını belirterek, “2017’de bir önceki yıla göre yüzde 35 daha fazla altın toplayarak yaklaşık 1,8 ton altını ekonomiye kazandırdık ve bankamızdaki altın hesaplarının toplam büyüklüğü 17,9 tona, toplam değeri ise yaklaşık 2,8 milyar TL’ye ulaştı” dedi.