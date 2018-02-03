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Kemal Kılıçdaroğlu YSK'yı tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, patisinin kurultayında yaptığı konuşmada YSK'yı tehdit etti.

03 Şubat 2018 Cumartesi 12:42
Kemal Kılıçdaroğlu YSK'yı tehdit etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kurultayında yaptığı konuşmada yine tehditler savurdu. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan ve halkın onayını alan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi referandumunda 'hayır' bloku içinde yer alan Kemal Kılıçdaroğlu, yenilginin faturasını Yüksek Seçim Kurulu'na kesti. YSK içinde çeteleşme olduğunu iddia eden Kılıçdaroğlu, tehditler savurarak, "Sizden hesap soracağız" dedi.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 12:42
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Yüksek Seçim Kurulu
  3. 16 Nisan Referandumu

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