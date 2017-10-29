Yenilginin ardından Süper Lig ekibinde deprem

Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor'a kendi evinde 1-0 mağlup olan Kardemir Karabükspor'da yönetim olağanüstü kongre kararı aldı.



Kardemir Karabükspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:



"Kulübümüz yönetim kurulu, bugün oynanan Sivasspor müsabakası sonrası olağanüstü toplanarak 13 Kasım 2017 tarihinde olağanüstü kongre kararı almıştır.



Yönetim kurulumuz Kardemir Karabükspor Kulübü'nün zarar görmemesi ve yönetimsel bir boşluğun oluşmaması için istifa etmek yerine bu kararı almayı daha uygun bulmuştur.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur."