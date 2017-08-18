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Yenilenen yollarla trafikteki güvenlik de artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin Köprübaşı’na bağlı Tokmaklı-Karyağdı Mahalleleri arasında kalan ve Yabancı ile Gerencik Mahallelerinin de kullandığı yolda başlattığı çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmaları yerinde inceleyen Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, vatandaşların sorunlarına neşter vurulduğunu belirterek, genişleyen ve yenilenen yolda trafik güvenliğinin arttırılacağını söyledi.

18 Ağustos 2017 Cuma 18:14
Yenilenen yollarla trafikteki güvenlik de artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Köprübaşı’na bağlı Tokmaklı-Karyağdı mahalleleri arasında kalan ve Yabacı ile Gerencik Mahallelerine de hizmet veren yolda başlattığı genişletme ve yeniden yapım çalışmalarını yerinde inceldi. Daire Başkanı Fevzi Demir’e incelemeleri esnasında Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem eşlik etti. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı soruna neşter vuruluyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köprübaşı’na bağlı Tokmaklı ve Karyağdı Mahalleleri arasında kalan ve Yabacı ile Gerencik Mahallelerine de hizmet veren yolda ekiplerimiz yol genişletme ve yeniden yapım çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız şu anda sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar kapsamında yoldaki keskin virajlar alınıyor. Ayrıca yaklaşık 4 metre olan yol genişliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 8 metreye çıkacak. Genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yolda asfalt çalışması da gerçekleştirip yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 18:14
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