Yenilenen yollarla trafikteki güvenlik de artıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, Köprübaşı’na bağlı Tokmaklı-Karyağdı mahalleleri arasında kalan ve Yabacı ile Gerencik Mahallelerine de hizmet veren yolda başlattığı genişletme ve yeniden yapım çalışmalarını yerinde inceldi. Daire Başkanı Fevzi Demir’e incelemeleri esnasında Köprübaşı Koordinasyon İşleri Müdürü Rahmi Erdem eşlik etti. Yürütülen çalışmalarla vatandaşların uzun yıllardır yaşadığı soruna neşter vuruluyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım ve Onarım Daire Başkanı Fevzi Demir, “Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün önderliğinde trafik güvenliğinin sağlanması ve vatandaşlarımızın daha konforlu bir şekilde ulaşımlarını sağlayabilmeleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Köprübaşı’na bağlı Tokmaklı ve Karyağdı Mahalleleri arasında kalan ve Yabacı ile Gerencik Mahallelerine de hizmet veren yolda ekiplerimiz yol genişletme ve yeniden yapım çalışmalarına başladı. Çalışmalarımız şu anda sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Çalışmalar kapsamında yoldaki keskin virajlar alınıyor. Ayrıca yaklaşık 4 metre olan yol genişliği, çalışmaların tamamlanmasının ardından yaklaşık 8 metreye çıkacak. Genişletme çalışmasının tamamlanmasıyla birlikte yolda asfalt çalışması da gerçekleştirip yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız” dedi.