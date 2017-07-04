Yenilenen Samsung Galaxy Note 7 tanıtıldı

Samsung’un geçtiğimiz yıl fiyaskoyla sonuçlanan akıllı telefonu Galaxy Note 7, piyasadan toplatılmıştı. Oldukça beğenilen telefon, satışa çıkmasının ardından milyonlarca satmış fakat bataryasındaki kronik sorun nedeniyle patlama eğilimi göstermişti. Dünya çapında 30’un üzerinde patlama vakası sonrası Samsung, Note 7’nin bir fiyasko olduğunu kabul etti ve telefonu piyasadan toplama kararı almıştı.

İşte toplanan telefonların farklı isimlerle yeniden piyasaya çıkacağı iddia edilmişti. Note 7s veya Note 7r gibi isimler ön plana çıkmıştı. Fakat Samsung bir değişiklik yaparak yenilenen Note 7’yi Galaxy Note Fan Edition olarak piyasaya sundu.

Yeni Note Fan Edition, 3500 mAh yerine 3200 mAh bataryayla geliyor. Değeri düşürülen bataryanın, tıpkı Galaxy S8’de olduğu gibi 8 noktalı güvenlik testinden geçirileceği ifade ediliyor.

Note Fan Edition ayrıca Bixby yazılımına da sahip. Bildiğimiz üzere Samsung, sanal asistanı Bixby’yi ilk kez Galaxy S8 ile birlikte tanıtmıştı. Böylece S8’den sonra bir başka Samsung modeli daha Bixby ile birlikte piyasaya çıkmış oldu.

Bixby dışında Note Fan Edition için bütünüyle Note 7’nin ile aynısı olduğunu söyleyebiliriz. Samsung da bunu ifade etmekten çekinmiyor ve Fan Edition’ın, Note 7 parçalarından üretildiği ifade ediliyor.

Gelgelelim bu telefondan sınırlı sayıda üretilecek. Note Fan Edition’ın 400 bin adetlik kısmının Güney Kore’de satılması hedefleniyor. Satış fiyatı olarak ise 611 dolarlık bir fiyat belirlenmiş. Note Fan Edition 7 Temmuz’dan itibaren satışa sunulacak.