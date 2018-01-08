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Yenilenen Honda Jazz Avrupa’dan önce Türkiye’de

Kullanıcısına sunduğu geniş ve işlevsel iç hacmi ile dikkat çeken Honda Jazz artık daha sportif bir tasarıma kavuştu.

08 Ocak 2018 Pazartesi 06:59
Yenilenen Honda Jazz Avrupa’dan önce Türkiye’de

130 PS gücünde 1,5 litre hacimli i-VTEC benzinli motorla ilk defa kullanıma sunulan otomobil, Avrupa ülkelerinden önce Türkiye’de satışa çıkacak. Yeni nesil Honda modellerinde de kullanılan ve markanın imzası niteliğinde olan ön far ve ön ızgara tasarımına kavuşan yeni Jazz, ön tamponda daha keskin hatlar kullanmış. Arka tarafta ise parlak siyah detaylarla daha sportif bir görünüm elde eden otomobil “Skyride” adını taşıyan yeni mavi rengi ile kendine baktırmayı başarıyor. 13 Ocakta satışa hazır olacak Yeni Jazz, 100 km’de 5,4 litre yakıt ortalaması, optimize edilen CVT otomatik şanzımanı ve teknolojik güvenlik ve konfor unsurları ile ön plana çıkıyor.

 

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 06:59
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