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Yenilenen Dergilik 5GB mobil internet paketi ile sunuluyor

Turkcell’in akıllı telefon ve tabletlere özel geliştirdiği Dergilik uygulaması, yenilenen arayüzü ve zenginleştirilen içeriği ile tüm Türkiye’nin kullanımına sunuluyor. 85 yayıncıdan 250 derginin yer aldığı yeni Dergilik’te okunma sayısı aylık 750 bine ulaşıyor. Diğer operatör müşterilerinin de akıllı cihazlarına yükleyebildiği Dergilik, Turkcell’lilere 5GB ek mobil internet paketi de sunuyor.

Yenilenen Dergilik 5GB mobil internet paketi ile sunuluyor
Eklenme: 27 Aralık 2016, 12:33
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Turkcell’in mobil cihazlar için geliştirdiği Türkiye’nin ilk interaktif dijital dergi platformu Dergilik yenilendi. Kullanıcı dostu arayüzüyle çok daha rahat bir dergi okuma deneyimi sunan Dergilik, 85 yayıncıdan 250’den fazla dergi ile artık daha zengin bir içerik sunuyor.  Dekorasyondan bilim ve teknolojiye, mizahtan aile ve çocuğa, iş dünyasından moda ve eğlenceye kadar uzanan çok sayıda kategoride derginin yer aldığı Dergilik, kullanıcısının tercihlerine göre yeni önerilerde bulunuyor.

Turkcell’liler Türkiye’nin en popüler yüzlerce dergisini Dergilik ile tarifelerine ek ücret ödemeden tablet ve telefonlarından okuyabiliyor, diledikleri dergileri indirmek ve okumak için kullanabilecekleri 5GB mobil internet paketine de yine tarifeleri kapsamında ek ücret ödemiyorlar.  Diğer operatör müşterileri tarafından da kullanılabilen Dergilik, bugüne kadar yaklaşık 1 milyon kez indirilmiş olup uçak ya da metroda çevrimdışı iken de okuma ve otomatik indirme özellikleri sunuyor.

Dergilik uygulaması Apple Store veya Google Play üzerinden ücretsiz olarak yükleniyor. Tarifesinde internet olan tüm Turkcell bireysel müşterileri Dergilik’te yer alan dergilerin tamamına ek bir ücret ödemeden erişiyor. Turkcell internet paketi olmayanlar ise Dergilik’te yer alan ücretsiz dergileri okuyabilirken tüm dergiler için aylık 13.90 TL ödüyor. Diğer operatör kullanıcılarının 14.99 TL ödediği Dergilik’teki dergileri tek tek satın almak da mümkün. Uygulamaya giriş yapmak için telefon numarası yazıldıktan sonra SMS ile gelen 4 haneli şifrenin girilmesi yeterli.

 
EtiketlerTurkcell
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