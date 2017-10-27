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Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında erken seçim çağrısını yineledi.

27 Ekim 2017 Cuma 12:11
Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında erken seçim çağrısında bulundu. AK Partili belediyelerdeki istifa sürecini ele alan Kılıçdaroğlu, “Erken seçim çağrısını niye yapıyoruz? Demokrasinin namusunu kurtarmak için. Seçimle gelen seçimle gider. Varsa bir yolsuzluğu, demokratik ülkede olması gereken süreç çalıştırılır. İstifaya zorluyorsunuz, ‘Aksi halde gereğini yaparım’ diyorsunuz. Yani: ‘Elimde suç belgeleri var, seni hapishaneye gönderirim.’ Bu, belediye başkanları açısından çok aşağılayıcı bir suçlama. Ailelerine hesap veremez hale geldiler. Şantajla, tehditle, seçimle gelen birisi makamından atılabilir mi? Ülkede dikta yönetimi var.” İfadelerini kullandı.

‘YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DUYMAZ”

Yerel seçimler için erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaoğlu’nun talebi ‘Yenilen pehlivan güreşe doymaz” deyimini akıllara getirdi. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri girdiği tüm seçimlerden yenik ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 12:11
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. CNN Türk
  3. erken seçim
  • Ali VeliAli Veli2 sa önce
    Kılıçtaroğlu gündemi değiştirmek için konuşuyor yani samimi değil olsa noterden tastikletirdi seçim isteğinì ne zaman koltuğuna bir tehtit gelse gündemi değiştirmek için her yolu deniyor tekrar uzun bir yürüyüşü gõre alamadı çünkü yürüdü koltuğunu korudu ama ayakkabıdan oldu şimdi ayakkabı kaybetme tehlikeside yok ama inşallah kendini deayakkabının yanına koyarlarTürküye kurtulur
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