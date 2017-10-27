Kemal Kılıçdaroğlu erken seçim istedi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı CNN Türk canlı yayınında erken seçim çağrısında bulundu. AK Partili belediyelerdeki istifa sürecini ele alan Kılıçdaroğlu, “Erken seçim çağrısını niye yapıyoruz? Demokrasinin namusunu kurtarmak için. Seçimle gelen seçimle gider. Varsa bir yolsuzluğu, demokratik ülkede olması gereken süreç çalıştırılır. İstifaya zorluyorsunuz, ‘Aksi halde gereğini yaparım’ diyorsunuz. Yani: ‘Elimde suç belgeleri var, seni hapishaneye gönderirim.’ Bu, belediye başkanları açısından çok aşağılayıcı bir suçlama. Ailelerine hesap veremez hale geldiler. Şantajla, tehditle, seçimle gelen birisi makamından atılabilir mi? Ülkede dikta yönetimi var.” İfadelerini kullandı.

‘YENİLEN PEHLİVAN GÜREŞE DUYMAZ”

Yerel seçimler için erken seçim çağrısında bulunan Kılıçdaoğlu’nun talebi ‘Yenilen pehlivan güreşe doymaz” deyimini akıllara getirdi. Bilindiği gibi Kılıçdaroğlu, genel başkanlık koltuğuna oturduğu günden beri girdiği tüm seçimlerden yenik ayrılmıştı.