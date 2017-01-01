Yeniköy Konaklarında yeni fırsat
Emlak Konut GYO güvencesiyle Eyüp’te hayata geçirilen Yeni Yapı imzalı Yeniköy Konakları, İstanbul’un tarihi dokusuna uygun az katlı ve geniş balkonlu daireleriyle satışa sunuldu.
336 konut ve 12 adet ticari üniteden meydana gelen Yeniköy Konakları projesinde tasarlanan 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. 84 ay vade farksız kampanyanın başladığı proje; Levent ve Maslak’a 7 km, FSM Köprüsü’ne 10 km, Taksim’e 11 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise 12 km mesafede konumlanıyor.