Yeniköy Konaklarında yeni fırsat

336 konut ve 12 adet ticari üniteden meydana gelen Yeniköy Konakları projesinde tasarlanan 2+1, 3+1, 4+1 daire seçenekleri yer alıyor. 84 ay vade farksız kampanyanın başladığı proje; Levent ve Maslak’a 7 km, FSM Köprüsü’ne 10 km, Taksim’e 11 km, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ise 12 km mesafede konumlanıyor.