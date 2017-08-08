Yenikent-Temelli yolu temel atma töreni

Yenikent-Temelli yolu temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’ye reva görülen makus talihin artık yürürlükten kalktığını söyleyerek, “Kendi kaynaklarımızla 80 milyon vatan evladının inancıyla, azmiyle ülkemizi şaha kaldırdık. Tüm Türkiye’ye Ankara’ya erişimini sağladık. Ankara, AK Parti iktidar döneminin ve yeniden milletin baş şehri oldu, milletle buluştu. Bizden önce Ankara ne ile anılıyordu? Mamak, Ulucanlar Cezaevi, plansız şehircilik, çöp, çamur, çukur. İşte bugünün Ankara’sına bakın. Yeşil alanlarıyla, metrolarıyla, bölünmüş yollarıyla, bin bir türlü eserleriyle Ankara günden güne güzelleşiyor. Yeter mi? Yetmez dedik, Sincan’a, Keçiören’e, Batıkent’e, Kızılay’a metrolar yaptık, hızlı treni Ankara’ya getirdik. Banliyö hatlarını tamamen yeniliyoruz. Şimdi artık Sincan’dan Yenikent’e de banliyö hattını uzatıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara, hızlı trenin merkezi oluyor. Ankara, ulaşım konusunda bir marka şehir haline geliyor. Sadece ulaşımda değil, birçok alanda yatırımlarımız, planlamalarımız devam ediyor. 14 Nisan’da Sincan’daydık, Sincan’a geldiğimizde Sincan Belediye Başkanımız Sincan’daki talepleri, beklentileri bizden istedi. Şimdi artık bu talepleri yerine getirme zamanı. Birer birer bu projeleri hayata geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

“325 trilyonluk dev bir yatırım daha hizmete giriyor.

Dev spor kompleksinin inşaatının başladığını hatırlatan Başbakan Yıldırım, “İçinde Ağız, Diş Sağlığı Merkezi olan hastanenin yapım ihalesi de yapılacak önümüzdeki aylarda ve inşaatı başlayacak. Çevre ve şehircilik alanında yaklaşık 1 milyar liralık kentsel dönüşümle Sincan’ın çevresini de değiştireceğiz. Tek derdimiz; sizin gülümseyen yüzünüz. Sizin yüzünüz gülsün bizim için en büyük mutluluk. AK Parti iktidarları dönemine kadar Türkiye’nin ne kadar bölünmüş yolu vardı? Ben söyleyeyim 80 yılda 6 bin kilometre, peki 15 yıllık AK Parti iktidarında 6 bin kilometre yol ne kadar oldu? 25 bin kilometre oldu. 6 bin nere? 25 bin nere? Laf üstüne laf değil, taş üstüne taş koyarak bugünlere geldik. Bugün Ankaralı kardeşlerimize Sincan, Yenikent-Temelli bölünmüş yolunun temelini atıyoruz. 325 trilyon dev bir yatırım daha hizmete giriyor. Bir hizmeti daha vatandaşlarımızla buluşturmuş olacağız. Bu yol ne anlama geliyor? 40 kilometre, Eskişehir, Bursa, Afyon, İzmir’i Ankara’ya bağlayan bir yeni çevre yolu. Kuzeyden güneye ilave bir çevre yolu yapıyoruz. Bu kadar yoğun kullanılıyor Temelli-Yenikent’te, Sincan’da sanayi tesisleri var. Her gün oraya şehrin içinden ağır vasıtalar giriyor. Dolayısıyla Ankara’nın şehir içi trafiği olumsuz etkileniyor. İşte bundan kurtarmak için kuzeyden gelen, Kazan’dan, Kızılcahamam’dan gelen trafiği doğrudan Sincan üzerinden güneye aktaracak bir yoldan bahsediyoruz” şeklinde konuştu.

“Proje tamamlandığında Ankara çevre otoyolu, Ankara şehir içi trafiği de tamamen rahatlamış olacak”

“Proje, Anadolu otoyol bağlantısından başlıyor genişliği 26 metre, 2 gidiş, 2 geliş ortasında da refüjü var” diyen Başbakan Yıldırım, şu bilgileri verdi:

“Yol üzerinde tam 7 tanesi köprülü olmak üzere 11 kavşak var. Altı tane alt, üst geçit var, 247 ve 500 metre uzunluğunda 2 adet köprü var. Yine bu proje ile beraber Ankara’yı Eskişehir’e bağlayan hızlı tren hattının üzerinden köprüyle geçiyoruz. Normal tren hattı, Ankara Çayı, Zir Vadisi’ni de yine köprüyle geçiyoruz. Bugün temelini atacağımız bölünmüş yol, açıldığı zaman sanayi merkezleri arasında ulaşım çok kolaylaşacak. Bu sanayi merkezleri arasında ulaşım daha güvenli hale gelecek. Proje bittiğinde Ankara, Eskişehir üzerinden Güney Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Kuzey Marmara ve Batı Karadeniz’e ulaşım şehrin içine girmeden yapılmış olacak. Otoyol bağlantısıyla aynı zamanda Keresteciler, Organize Sanayi Bölgesi ve onun devamındaki Saray Organize Sanayi Bölgesi de birbirine doğrudan bağlanacak. Bu proje ile inşa edilecek köprülü kavşak ile ana güzergahta katılım noktaları daha güvenli hale gelecek. Artık proje tamamlandığında Ankara çevre otoyolu, Ankara şehir içi trafiği de tamamen rahatlamış olacak. Bölgede ulaşım kalitesinin artmasıyla birlikte yeni sanayi siteleri kurulacak, yeni iş, aş alanları oluşacak. Ankara, Türkiye ve millet için durmadan, yorulmadan, yılmadan çalışmaya devam ediyoruz ve devam edeceğiz. Yolları bölüyor, milleti birleştiriyoruz. Yolları bölüyor, gönülleri birleştiriyoruz. Yolları böleriz;milleti ve devleti böldürtmeyiz bunu herkes aklına koysun.”

“Hesaplarını verecekler, hukuk içerisinde de en ağır şekilde cezalandırılacaklardır”

Başbakan Yıldırım, Ankaralıların 15 Temmuz’da Türk milletinin bölünmeyeceğini dünya aleme gösterdiklerini ifade ederek, “Devletin diriliğine, birliğine halel gelmeyeceğini gösterdiniz. O gece, Ankaralılar sokakta, Akıncılar’da, Genelkurmay’da; Kızılay’da, Başbakanlıkta, Meclis önünde sabaha kadar alçak darbecilere karşı direndiniz. Can verdik, bayrağımızı indirmedik, ezanlarımızı dindirmedik. Ne diyoruz? Tek devlet, tek bayrak, tek vatan, tek millet. Gölbaşı’nda alçakça polislerimizi şehit ettiler, Cumhurbaşkanı Külliyesi’nde vatandaşlarımızın üzerine bombalar yağdırdılar. Kahramankazan’da çiftçilerimiz uçaklar kalkmasın diye tarlalarını yaktı. Canlarını memleketi için siper eden Kahramankazanlılar o gün bütün Ankaralılar gibi vatan sevgisinin ne olduğunu dünyaya gösterdiler. Cumhurbaşkanımızın, şahsımın defaten söylediğimiz gibi ay yıldızlı bayrağın altında vücut bulmuş tek bir devletimiz var, o devletin adı da Türkiye Cumhuriyeti Devleti’dir. Şimdi, 15 Temmuz alçak FETÖ darbe girişimini yapanlar, mahkemelerde hesap veriyorlar. Hesaplarını verecekler, hukuk içerisinde de en ağır şekilde cezalandırılacaklardır. İstedikleri kadar tiyatro yapsınlar, istedikleri kadar milletin aklıyla alay etsinler o akıbet onların peşini bırakmayacak ve şehitlerimizin kanları yerde kalmayacaktır. Hiç merak etmeyin Türkiye’nin önü açık, yarınımız bugünümüzden daha güzel olacak” diye konuştu.

“Terörü de, Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız”

Terörün Türkiye’nin gündeminden çıkarılacağını ifade eden Yıldırım, “Yarınımız bugünden daha güzel olacak. Terörü de, Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Güneyimizde bulunan ülkelerde yaşanan istikrarsızlığın iç savaşın sona ermesi içinde Türkiye olarak çok büyük çaba harcıyoruz. Her gün onlarca masum insan hayatını kaybediyor. İnsanlığın öldüğü yerde garip, gurabaya savaş altında savunmasız kalan insanlara sahip çıkan onlara kucak açan tek ülke var. O da Türkiye’dir” şeklinde konuştu.

“Bizim geleneğimizde, asaletimizde darda, zorda kalmış insanlara yardım etmek var” diyen Yıldırım, konuşmasın şu şekilde sürdürdü:

“Biz büyük bir Osmanlı’nın torunlarıyız. Bize yakışan da budur. Önümüzdeki pazartesi günü 14 Ağustos kutlu yürüyüşün başladığı gündür. AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümüdür. Bu sene AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümünü Sincan’da yapacağız. Sincan’da o gün AK Parti’nin 16. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ile Sincan Belediyemizin ev sahipliğinde gerçekleştireceğiz. AK Parti taş ve duvarlarla değil, milletin duaları ile kurulmuş bir partidir. 15 yıl boyunca olduğu gibi 16 senemizde de tekrar o büyük buluşmaya davet ediyorum. Bu yolun yapımı boyunca bu projeyi bu hale gelmesi için birçok arkadaşımızın emeği var. Benim bakanlığım zamanında başladık daha sonra o dönem müsteşarım olan şimdi de Sivas milletvekilimiz Habib Soluk, Sincan Belediye Başkanımız, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız, Ankara milletvekillerimiz bu proje için çok büyük gayret gösterdiler. Peşini bırakmadılar. Takip ettiler ve nihayet başardık ve başladık. Hayırlı uğurlu olsun.”

Konuşmaların ardından Yıldırım, temel atma işlemin başlatmak için butona basmadan önce Bakan Arslan’a “Ahmet Bey ne zaman bitiyor yol?” sorusu üzerine Arslan, “13 Nisan 2020” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, “Duydunuz mu? 2020 diyor. Olur mu? Pazarlığı yaptık. Bugünden itibaren 2 senede bitecek. Yani 2019 Eylül ayında bitiyor. Hayırlı uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Törene Başbakan Binali Yıldırım, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Ankara Valisi Ercan Topaca ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek katıldı.