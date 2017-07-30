Yenikapı’da Kudüs günü

ONUR KUZU / İSTANBUL - Terör devleti İsrail’in, Müslümanların nezdinde ayrı bir önemi olan Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ ya girişleri kısıtlamasına Türkiye’den verilen tepkiler devam ediyor. İsrail’in zulmüne karşı duran yüz binlerce Müslüman, bugün saat 17.00’de Yenikapı’da başlayacak olan “Büyük Kudüs Mitingi”nde yeniden meydanlarda olacak. Saadet Partisi önderliğinde gerçekleştirilecek olan ve birçok Sivil Toplum Kuruluşu’nun da destek vereceği mitingde Siyonist İsrail’e mesaj verilecek.

ZULME SESSİZ KALMAYANLAR

Mescid-i Aksa’ya girişleri kısıtlayan, Kudüs semalarında Ezan-ı Muhammediye’nin okunmasını engellemeye çalışan Siyonist İsrail’e tepkilerin en güçlüsü ümmetin kalesi Türkiye’den verilmeye devam ediliyor. İsrail zulümleri karşısında sessiz kalmayıp, Müslümanları ayağa kaldırma konusunda liderlik yapan Türkiye, bugün Yenikapı’daki “Büyük Kudüs Mitingi”nde yeniden tek yumruk olacak. Saat 17.00’de başlayacak olan mitinge birçok Sivil Toplum Kuruluşu, vakıf ve dernekler de destek vererek, terör devleti İsrail’e mesaj gönderilecek. Sosyal medya hesabı üzerinden Kudüs’teki İsrail zulmüne karşı sessiz kalmayan Müslümanlara mitinge davet çağrısında bulunan İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, “Kudüs’e saldıran, Müslümanları öldüren, kadın ve çocukları yaralayıp kurşun sıkan, yerlerde sürükleyen İsrail zulmüne karşı sessiz kalmayıp, Müslümanların yanında yer almak isteyen herkesi Yeni Kapı’daki “Büyük Kudüs Mitingi’ne davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

NELER YAŞANMIŞTI?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü Mescid-i Aksa’da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüştü. Olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğü açıklanmıştı. Olayın ardından Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatan İsrail güçleri, Harem-i Şerif’in iki kapısını 16 Temmuz Pazar günü açmış, ancak kapılara metal arama dedektörleri yerleştirmişti. İsrail Güvenlik Kabinesi aldığı kararla Mescid-i Aksa’nın kapılarındaki arama dedektörleri 25 Temmuz’da kaldırılmış ancak Müslümanların kutsal mabede girişlerine izin verilmemişti. Müslümanların yoğun tepkileri sonuç vermiş, Mescid-i Aksa’nın tüm kapıları açılmış, on binlerce kişi Harem-i Şerif’e girmeye başlamıştı. İsrail polisinin Aksa’ya giren Müslümanlara ses bombaları ve plastik mermilerle tekrar müdahalede bulunmasıyla birçok Filistinli yaralanmıştı. Terör devleti İsrail bununla da yetinmeyip bir skandala daha imza atarak Mescid-i Aksaya 50 yaşın altındakilerin girmesini yasaklamıştı.