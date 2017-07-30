Yenikapı'da 'Büyük Kudüs Mitingi'ne on binler katıldı

İSTANBUL

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplum kuruluşunun katılımıyla düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi yapıldı.

Yenikapı'da gerçekleştirilen miting için alana büyük bir platform kurulurken, vatandaşların mitingi daha rahat takip edebilmeleri için alanın farklı yerlerine dev kolonlar ve ekranlar yerleştirildi.

Kendileri için kurulan arama noktalarından geçen vatandaşlara alana girişte Türk ve Filistin bayrakları dağıtıldı.

Bazı vatandaşların Özgür Kudüs ve Filistin yazılı kafa bantları taktığı görülürken, alana onlarca palet su bırakıldı.

Ayrıca vatandaşların kullanımı için alanın farklı yerlerine mescit, seyyar tuvaletler yerleştirilirken, acil müdahale için ambulans ve sağlık ekipleri de hazır bekletildi.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nın farklı yerlerine "Kanında boğulacaksın İsrail", "Kahrolsun İsrail" yazılı pankartlar asıldı.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu miting öncesi Filistin konusundaki hassasiyeti dolayısıyla Real Madrid'de forma giyen Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya bir davet mektubu göndermişti.

Alınan bilgiye göre Filistin konusundaki hassasiyetiyle bilinen Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da mitinge davet edildi.

Memur-Sen'in de katılacağını açıkladığı mitinge, başta İHH İnsani Yardım Vakfı, ÖNDER İmam Hatip Mezunları Derneği, ASKON, Milli Gençlik Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Deniz Feneri Derneği, Cansuyu Derneği gibi birçok sivil toplum kuruluşu destek verdi.

Vatandaşlar alanı doldurdu

Yenikapı Etkinlik Alanı'na saat 15.00'ten itibaren yoğun şekilde gelen vatandaşlar, alanın büyük bölümünü doldurdu.

İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan mitingde konuşan Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı Oğuzhan Asiltürk, halkın coşkulu bir kalabalıkla Hakk'ı savunmak için bir olduğunu dile getirerek, milli davalarda gösterilen birlik ve beraberlik ruhunu övdü.

"Kudüs, ulvi bir dava, vazgeçilmez bir sevdadır"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kudüs'ün ulvi bir dava, vazgeçilmez bir sevda olduğunu belirterek, "Peygamberimizin miraca çıktığı ulu mekandır. Hakk'a açılan kapı, zulme karşı direniştir. İlk kıble, ilk istikamettir. Hepsinden öte Müslümanların ortak ruhu ve ortak paydasıdır." dedi.

Karamollaoğlu, Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'nde vatandaşlara hitap etti.

Bugün Gazze'nin, Batı Şeria'nın ve Ramallah'ın gönlünün bu mitingde olduğunu dile getiren Karamollaoğlu, siyonistlerin ise bu mitingi korku içinde takip ettiğini söyledi.

Karamollaoğlu, bütün mazlumların umutlarının miting meydanında olduğunu belirterek, "Bu meydanda Filistin işgal altındayken rahat uyuyamayan Selahaddin Eyyubi'nin torunları var. Alparslan'ın torunları var. Necmettin Erbakan'ın talebeleri var. Gazze'nin olduğu kadar Tel Aviv'in de gözü bu meydanda. Halid Meşal'in, İsmail Haniye'nin, Raid Salah'ın olduğu kadar Netanyahu'nun da gözü bu meydanda. Emin olun onların korkudan bacakları titriyor. Karanlık kapıların arkasında kurdukları ekranlarda bu alana bakıp 'Ebabil kuşları gibi nereden çıktı bu insanlar?' diyorlar. Derin bir korkunun içine kapılıyorlar. Bugün burada 80 milyon Türkiye'nin yüreği var." diye konuştu.

Hakkın ve adaletin mücadelesini verdiklerini dile getiren Karamollaoğlu, çifte standardın olmadığı bir dünyanın mücadelesini verdiklerini kaydetti.

Karamollaoğlu, sömürünün olmadığı bir dünyanın mücadelesinde olduklarına dikkati çekerek, sadece Müslümanların değil, ezilmiş bütün halkların hakları için meydanda olduklarını anlattı.

Kudüs'ün sadece bir şehir ve mübarek bir mekan olmadığını ifade eden Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Kudüs, ulvi bir dava, vazgeçilmez bir sevdadır. Peygamberimizin miraca çıktığı ulu mekandır. Hakk'a açılan kapı, zulme karşı direniştir. İlk kıble, ilk istikamettir. Hepsinden öte Müslümanların ortak ruhu ve ortak paydasıdır. Adeta insanlığın turnusol kağıdıdır. Tarihi hakikatler göstermektedir ki Kudüs'e hakim olan yeryüzüne hakimdir. Kudüs'e zulüm getiren yeryüzünü kana bulamış, barış ve huzur getiren yeryüzüne adaleti hakim kılmıştır."

"5700 senelik mikrop"

Karamollaoğlu, siyonistlerin amaçlarından bahsettiği konuşmasında, bu ideolojinin dünyaya getirdiği zulümleri anımsattı.

Siyonistlerin Kudüs'ü neden başkent yapmaya gayret ettiklerinin iyi anlaşılması gerektiğinin altını çizen Karamollaoğlu, "5700 senelik bir mikrop. Bunları söylemek mecburiyetinde hissediyorum. Bu noktaya kendiliğinden gelinmediğini sizlere hatırlatmak istediğim için. Bunlar tam 5700 senedir 'Biz dünyanın efendisiyiz. Allah'ın asıl kulları biziz. Diğerleri bize hizmet için yaratıldı. Bundan dolayı biz, üstün ırkız.' diye inanmakta bunlar." diye konuştu.

Karamollaoğlu, İsrail'in tek başına olmadığını aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"1897'de tam 120 sene önce birinci siyonist kongresinden itibaren silahlı çalışma yürütüyor. Emperyalist ülkeleri bu maksatla kullanıyorlar. Bu dünyanın önemli ülkeleri ve etkin yapıları İsrail'in bu zulmüne hep sahip çıkmışlardır. İsrail, Birleşmiş Milletler'de yüzlerce kere kınansa da aleyhine hiçbir karar alınmamıştır. Daha iki ay önce BM tarafından hazırlanan komisyon tarafından rapor İsrail'in ırkçı olduğunu tespit ettiği için kamuoyuna açıklanmasının ardından baskıyla geri çektirilmiştir. Bu gücün bir ifadesidir, bu etkinin bir ifadesidir, bu bütün dünyanın nasıl kullanıldığının en açık ifadesidir. Biz bunu bir kenara bırakamayız. Neredeyse bütün uluslararası kuruluşlar İsrail'i kayıtsız şartsız korumayı bir görev olarak kabul etmişlerdir. Bugün Kudüs'ün savunulması yeryüzünün bütün müsebbiplerine karşı bir başkaldırıdır. Asıl şeref nişanı bu başkaldırı olacaktır. Bizler Kudüs'ü her zaman İslam Birliği'ne giden yolun mihenk taşı olarak gördük. Bu sebeple Milli Görüş Hareketi'ni başlattığımız ilk günden itibaren hep Kudüs'ü ülkemizin ve dünyanın gündeminde tutmak için her sene Kudüs mitingleri yapmayı görev kılarak gördük."

"Müslüman öldürmekten haz alıyorlar"

İslam dünyasının üzerinde tartışmasız ittifak ettiği tek konunun Filistin ve Kudüs olduğunu aktaran Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Gazze'de patlayan bir bomba, tüm İslam coğrafyasında aynı acıyla yürekleri yakmaktadır. Tarih boyunca tevhid ve adalete inananlar olarak bizim ecdadımız Kudüs'ü barış yurdu haline getirmişlerdir. Kuvveti üstün tutan zalimler ise bu kutlu beldeyi zulme boğmuş, çatışma diyarına dönüşmüşlerdir. Önce Filistinlileri kaba kuvvet zoruyla tanklarla, füzelerle katlettiler. Geriye kalanları evlerinden barklarından göçe zorladılar, mecbur bıraktılar. İsrail'i kurdular, şimdi de Büyük İsrail'i kurmak için uğraşıyorlar. Her gün Müslüman katletmekten, kan akıtmaktan adeta haz alıyorlar. Kudüs bugün siyonizmin topyekun kuşatmasıyla karşı karşıyadır. Bu kuşatma aynı zamanda küresel bir kuşatmadır. Bu küresel kuşatmaya ancak küresel bir direnişle karşılık verebiliriz. Bu yüzden zaman konuşma zamanı değil, çok çalışmak ve şuurla hareket etme zamanıdır. Farklılıklarımızı kaşıyarak değil, ittifaklarımızı güçlendirerek bu kötü gidişe 'dur' diyebiliriz. Kudüs'ün kurtuluşu için lafa değil, icraate ihtiyacımız var."

Karamollaoğlu, İslam birliğinin zorunlu olduğunu dile getirerek, bunun çok da zor olmadığını söyledi.

İslam Birliği Teşkilatının bugün 57 üyesi olduğunu anımsatan Karamollaoğlu, "Dünyanın en önemli petrol rezervleri ve doğalgaz kaynakları bu ülkelerdedir. Dünyanın en stratejik geçiş noktaları da bu ülkelerdedir. En zengin su kaynakları, en bereketli tarım arazileri bu ülkelerde, en önemlisi ise dünyanın en genç ve en dinamik nüfusu İslam ülkelerindedir. Bu kadar güç ve imkan bizdeyken coğrafyamızın kalbine zulüm ve işgalle yerleşen İsrail'in bu kadar pervasız hareket edememesi gerekirdi. Cenab-ı Hakk'ın Filistinli kardeşlerimize bahşettiği cesarete, Filistinli kardeşlerimizin gösterdiği fedakarlığa ve kararlılığa, sergilediği bu hazinkarlığa bütün dünya şahit ve hepimiz hayranız. 70 yıldır bu davadan vazgeçmediler, 70 yıldır güçlüğe göğüs gerdiler. İnanıyoruz ki 70 yıldır bastırılamayan bu mücadele artarak devam edecek ve mutlaka zaferle neticelenecektir." dedi.

İslam ülkelerine seslendi

Karamollaoğlu, konuşmasının devamında İslam ülkelerine seslenerek, şu çağrıda bulundu:

"Başta ülkemiz olmak üzere bütün İslam ülkelerine sesleniyorum. Eğer gözünüz kesmiyor, gücünüz fiili adım atmaya yetmiyorsa hiç olmazsa şu zalim İsrail'le tüm münasebetlerinizi kesin. Sadece Mescid-i Aksa'dan değil, İsrail işgal ettiği bütün topraklardan çekilinceye kadar, elçilerinizi geri çağırarak diplomatik ve ticari münasebetlerinizi kesin. 'İsrail'in Doğu Akdeniz'de çıkardığı gaz var', 'kapitalist ülkeler nezdindeki itibarı yüksekmiş', 'dünya finans kurumlarındaki hakimiyeti iyiymiş', bırakın bunları. Mazlumun yanında yer almaya, hakkın tecellisi için risk almaya, şahsiyetli bir tavır sergilemeye gayret edin. Bilin ki İsrail sadece güçten anlar. Siz bir kararlılık gösterin bakın sonu nasıl gelecek. Biz 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatını başlattığımız zaman bütün dünya karşımıza çıkmıştı, ancak sonuç ne oldu? Biz Allah'ın yardımıyla Kıbrıs çıkarmasını yaptık ve adaya huzur getirdik. İsrail'in şu zulmünü durdurmak için yeni adımlar atalım."

Mitingden notlar

Saadet Partisi öncülüğünde birçok sivil toplu kuruluşunun desteğiyle düzenlenen Büyük Kudüs Mitingi'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken, Yenikapı Etkinlik Alanı'nın dolduğu görüldü.

Konuşmalardan önce alanda ezgiler çalınırken, mehteran takımı da marşlar seslendirdi. Mitinge katılan vatandaşlar ellerindeki Türk ve Filistin bayraklarını sallarken sık sık "Kahrolsun İsrail", "İstanbul'dan Gazze'ye direnişe bin selam" sloganları attı.

Mitingde Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Birol Aydın, Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, Cansuyu Derneği Genel Başkanı Mustafa Köylü, Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan da birer konuşma yaptı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yazılı bir mesaj gönderdiği mitinge, Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın lideri İsmail Haniye de canlı yayınla bağlandı.

Mitinge CHP İstanbul milletvekilleri Mahmut Tanal, İlhan Kesici, AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sami Çakır ve Cemil Yaman da katıldı.

Konuşmaların ardından Kudüs için yapılan duayla miting sona erdi.