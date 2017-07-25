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Yenikapı'da 'Büyük Kudüs' buluşması

Mescid-i Aksa'da yaşanan İsrail işgaline karşı Türkiye'de milyonlar gösteriler düzenliyor. Pazar günü de Yenikapı'daki miting alanında büyük bir buluşma gerçekleştirilecek.

25 Temmuz 2017 Salı 17:23
Yenikapı'da 'Büyük Kudüs' buluşması

Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da geçtiğimiz Cuma gününden bu yana süren gerilim dün gece de devam etti. İsrail polisinin bölgeye koyduğu metal dedektörlerini protesto etmek için yatsı namazın Mescid-i Aksa'nın dışında kılan Filistinlilere polis müdahale etti.

Mescid-i Aksa günlerdir İsrail'in işgali altında. Müslümanlara mescide almayan İsrailliler, Yahudi yerleşimciler gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna aldı.

Türkiye'de milyonlar olayların sertleştiği ilk günden bu yana sokaklara akın etti. Gösteriler kapsamında 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00'de İstanbul'da büyük bir gösteri düzenlenecek.

Yenikapı Miting alanında 'Büyük Kudüs' etkinliği düzenlenecek. İHH başta olmak üzere çok sayıda STK'nın yanı sıra on binlerce vatandaşın mitinge katılması bekleniyor.

İstanbul haricinde diğer 80 ilde de benzer bir buluşma gerçekleştiriliyor. Cuma günü milyonlarca vatandaş bir araya gelmişti. Gösteriler devam ediyor.

Ne olmuştu?

İsrail polisi, 14 Temmuz Cuma günü sabah saatlerinde Mescid-i Aksa'da silahlı saldırıda bulunduğunu iddia ettiği 3 Filistinliyi öldürmüş, olayda yaralanan 2 İsrail polisinin ise kaldırıldıkları hastanede öldüğünü açıklamıştı. Açıklamada, Mescid-i Aksa'nın kapılarının kapatıldığı ve Kudüs Bölge Polis Müdürlüğünün Aksa'da namaz kılınmasına izin vermeyeceği belirtilmişti.

Haber Tarihi: 25 Temmuz 2017 Salı 17:23
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. İsrail
  4. Filistin
  5. Kudüs
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