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Yenikapı ruhuyla Erdoğan’ı destekleyeceğiz

Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bina edilmesini tavizsiz şekilde desteklediklerini söyledi.

10 Ocak 2018 Çarşamba 02:55
Yenikapı ruhuyla Erdoğan’ı destekleyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin bina edilmesini tavizsiz şekilde desteklediklerini söyledi. Desteklerinin, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinde de süreceğine işaret eden Bahçeli, 2019’dan sonraki beş yıl boyunca da yeni sistemin iyice kökleşmesi ve kalıcı hale gelmesi için milli ve tarihi sorumluluk kapsamında süren iş birliğinin, doğacak ahlaki ittifakın gereğini gönül huzuruyla yapacaklarını belirtti.

“MHP 2019’da aday çıkarmayacaktır”

Bahçeli, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin tam manasıyla oturması ve olgunluk kazanıp inşası için MHP’nin üzerine düşen görevi eksiksiz yapmaya azimli, istekli ve iradeli olduğunu ifade ederek, “Bu şartlar altında partimiz 2019’da uzlaşmaya açık ve talipli olduğundan cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacaktır” diye konuştu. Bahçeli, milletin kabul ve tasdik ettiği cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden geriye dönüş olmadığını belirterek, “Bu yol kapalıdır. Hz. Nuh’un cep telefonu kullanması kadar hayal mahsulüdür. Mevcut sistemden dönmeye çalışanları, yandan çarklıları tanımıyoruz, tanımayacağız. Artık taraflar netleşmiştir. Niyetler netleşmiştir. Bundan sonra herkesin 2019 yılına müzahir tavrı da netleşmelidir. Muhalif partiler konfederasyonuna dönen CHP’yi, yanına aldığı HDP, İP, TKP, EMEP, FETÖ, PKK ve diğer yedekleri de mesele yapmaz, hiç kafaya takmayız. Biz, millet ne diyor ona bakarız” değerlendirmesinde bulundu.

ÖMER FARUK ŞAHİN / ANKARA

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 02:55
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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