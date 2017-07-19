Yenikapı metro seferler yeniden başladı
İstanbul'da dün meydana gelen yoğun yağışın ardından iptal edilen, Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Havaalanı seferleri yeniden başladı.19 Temmuz 2017 Çarşamba 13:00
İstanbul'da sel nedeniyle yapılamayan, M1 hattında seferler 10:50 itibariyle normale döndü. Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Havaalanı seferleri başladı.
Metro İstanbul'dan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Yolcularımızın dikkatine! M1 hattında seferler 10:50 itibariyle normale dönmüştür. Yenikapı-Kirazlı, Yenikapı-Havaalanı seferleri başlamıştır" denildi.
(Yeni Şafak)