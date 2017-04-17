Yenidoğu Öğrencilerinden sağlık turizmi için önemli proje

Halkın kaplıca kullanımı konusunda bilincini arttırmak, kaplıca tedavisini geleneksel bir yöntem olmaktan çıkarıp, medikal bir tedavi yöntemi haline getirmek ve Türkiye kaplıca kaynaklarının daha popüler hale gelmesine katkıda bulunmak adına önemli bir proje geliştirildi.

Kaplıca sularının medikal tedavi yolu olarak kullanılmasını konu alan bir araştırma gerçekleştiren Yenidoğu Okulları öğrencileri; kaplıca sularının içerdikleri mineraller ve bu minerallerin şifa olabildikleri sağlık sorunlarını araştırarak gerçekleştirdikleri proje ile Türkiye'deki zengin kaplıca kaynaklarının ve şifa olabildikleri hastalık gruplarını harita üzerinde sergilediler.

Çalışma sürecinde öncellikle Türkiye'deki kaplıca kaynaklarını tespit eden öğrenciler bu kaynaklarla ilgili geniş literatür taramaları yaparak kaynak sularının içeriklerini tespit ettiler. Sonrasında kaynakların bulundukları bölgelerdeki tesislerle irtibata geçilerek elde edilen bilgilerin doğruluğu ve tesislerin Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olup olmadığı sorgulandı. En son adım olarak da elde edilen veriler hastalık grupları doğrultusunda haritalaştırıldı ve on bir harita oluşturulmuş oldu.

27-30 Mart 2017 tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 48. Liseler Arası Araştırma Projeleri Avrupa Bölge Yarışmasında Yenidoğu Okulları öğrencileri Pelin Kan - Ezgi Nur Yakar tarafından hazırlanan, danışmanlığını Gökçe Arıkan’ın yaptığı bu başarılı proje Coğrafya dalında 3.lük alarak önemli bir başarıya imza attı.

Yenidoğu Eğitim Kurumları Hakkında

Yenidoğu Eğitim Kurumları, eğitim sektörünün birçok bileşeni üzerine kuram ve uygulama çalışmaları yapan bir eğitim kurumudur. Eğitim felsefesi, eğitim programları, eğitim materyal ve teknolojileri ile öğretmen eğitimi alanlarında AR-GE çalışmaları yapmak ve bunlara dayanarak oluşturulan zemin üzerinde ilk ve orta kademede eğitim kurumları açmak, temel faaliyet alanıdır.

Yenidoğu eğitim felsefesi, insanın kendini yönetebilmesinin çıkış noktası olarak kendini doğru tanımasını referans alır. Yunus Emre’nin ifadesi ile “İlim kendin bilmektir” düşüncesini pratiğe dökme çalışmalarına odaklanmıştır. Bu bağlamda, milli ve manevi değerlerini en üst düzeyde yaşayan, kendi yeteneklerinin farkında ve bu yetenekleri geliştirme bilincinde olan, analitik düşünmeyi bilen, öğrenen, seven, çevresindeki insanlarla ve yaşadığı toplumla en üst düzeyde iletişim kurabilen; Türkiye’yi yeni çağa taşıyacak nesiller yetiştirme gayesini taşımaktadır.

Yenidoğu Eğitim Kurumları, eğitim süreçlerinde "okul kültürü" ve "okul iklimi" kavramlarının altını çizerek oluşturacağı birikim ve sistemi, ihtiyaç hisseden herkese sunmayı da en önemli orta ve uzun vade hedeflerinden biri olarak belirlemiştir.