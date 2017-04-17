Yenidoğu Öğrencileri dış cephe yıpranmaları için proje geliştirdi!

Lise düzeyinde eğitim gören öğrencilerin kimya alanında gerçekleştirdikleri önemli projede çevre dostu ve yenilenebilir kaynaklardan elde edilen kabak, üzüm ve nar çekirdeği yağının doğal antioksidan katkı maddesi olarak kullanılmasıyla güvenli boya ve kaplamaların ömrünün uzatılması ve doğada çözünürken çevreye zararının azaltılması hedeflendi.

Projeyi geliştiren Yenidoğu öğrencileri yaptıkları açıklamada “Dış cephe boyaları ve kaplamalarının çok çabuk deforme olduğunu gördük ve bu konuda neler yapabiliriz diye düşündük. Kaplamalardaki en büyük problemlerden biri zaman içerisinde meydana gelen bozulmadır. Normal iklimlendirme şartlarında gün ışığı, gece ve gündüz sıcaklıkları, mevsim değişiklikleri, nem ve hava kirliliği gibi pek çok faktör bozulmaya sebep olabilir. Günümüzde, bu malzemeleri korumak amacıyla farklı dış etkenlerin sebep olduğu polimer bozulmasına karşı pek çok katkı malzemesi geliştirilmiş ve ticarileştirilmiştir. Biz insan cildinde yaşlanma etkilerini azaltması ile bilinen antioksidan yağların polimerlerde de işe yarayabileceğini düşünerek araştırmalarımıza başladık. Araştırmamızın sonucunda ise doğal çekirdek yağları ilave edildiğinde elde edilen polimerlerin molekül ağırlığındaki düşüşün çok az olduğu ve doğal yağların PMMA polimerinin fotooksidatif kararlılığını arttırdığı, ayrıca çevre dostu olması ve kaynakların doğru kullanılması adına bu yağların kullanımının bilimsel çalışmalara önemli katkı sağlayacağı kanısına vardık.” ifadelerini kulandı.

27-30 Mart 2017 tarihlerinde İTÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleştirilen TÜBİTAK 48. Liseler Arası Araştırma Projeleri Avrupa Bölge Yarışmasında Yenidoğu öğrencileri Gülnur Dilsiz - İrem Yılmaz tarafından hazırlanan, danışmanlığını Fizik Zümre Başkanı Sema Bahadır’ın yaptığı bu başarılı proje Kimya dalında 3.lük alarak önemli bir başarıya imza attı.