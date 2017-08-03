Yenidoğan Mahallesinde asfalt çalışmaları hızla devam ediyor

Asfaltlama çalışmaları devam eden sokaklarda inceleme yapan Talas Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Yenidoğan Mahallemizde asfaltlama çalışmalarımız yoğunlaştı. Geçtiğimiz aydan beri altyapısıyla uğraştığımız caddemizden başlamak üzere Yenidoğan’ın bir kilometrelik mesafesinde muhtarlığa kadar olan gezegen düğün salonuna kadar olan yerleri ve ara sokakları asfaltlıyoruz. Yaklaşık bir kilometrelik bir asfalt çalışmamız var” dedi.

Özellikle yaz aylarında asfalt ve kaldırım çalışmalarına yoğunlaştıklarını söyleyen Başkan Palancıoğlu, “Asfalt ve kaldırımı yaparken mümkün olduğunca KASKİ, elektrik idaresi, Kayserigaz, Telekom gibi tüm altyapı kurumlarıyla koordineli olarak çalışıyoruz. Altyapısı tamamlandıktan sonra asfalt yapılırsa bir daha sıkıntıya girmez. Böylece kamu kaynaklarını en iyi şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bu kapsamda da bütün çalışmasını bitirdiğimiz bu caddemizin ve ara sokakların asfaltını inşallah bitirmiş oluyoruz. Yenidoğan Mahallesine hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.