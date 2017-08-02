Yeniden göreve başladılar...

Afganistan'ın kuzeyindeki Sınır Tanımayan Doktorlar hastanesini hedef alan ABD hava saldırılarının üzerinden geçen iki yılın ardından, grup bölgede küçük bir klinik açtı. Açılış, bölgedeki ihtiyacı karşılayacağı için doktorlar tarafından memnuniyetle karşılandı.



ABD 2015 yılının Ekim ayında Taliban şehri ele geçirdiği zaman Sınır Tanımayan Doktorlar'ın bölgedeki hastanesini bombalamış, ardından yapılan soruşturma sonucu saldırının insan hatası ve iletişim sorunlarından kaynaklandığı ifade edilmişti.



İnsan hakları grupları, 14 Sınır Tanımayan Doktorlar mensubunun da yaşamını yitirdiği saldırıyı bir savaş suçu olarak nitelemişti. Saldırının ardından grubun genel direktörü Christopher Stokes saldırıyı sert şekilde eleştirmişti.



Afganistan'daki Sınır Tanımayan Doktorlar faaliyetlerinin şefi Silvia Dallatomasina Reuters'a yaptığı açıklamada "Bu kliniğin açılması Kunduz'da daha fazla tıbbi yardımın sağlanması yolunda ilk adım" ifadesini kullandı.



Bölgedeki önceki hastahane gibi bu kliniğin koordinatları da Kabil hükümeti ve ABD yetkilileri ile paylaşıldı. Sınır Tanımayan Doktorlar'a ait hastaneler birçok bölgede özellikle hava saldırılarında birincil hedef konumunda. Koordinatları bilinen hastanelerin kasıtlı olarak hedef alındığı tahmin ediliyor.



2015-2016 yıllarında Yemen, Afganistan ve Suriye'de birçok hastane böylesi saldırılarla hedef alınmıştı.

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