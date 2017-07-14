Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Yeniden diriliş, yeniden kalkınma... Ekonomiye 99 müjde geliyor

Her şey ülkemizin kalkınması için. Ekonumi Bakanlığı, proje bazlı yatırım teşvik sisteminde 60 milyar liralık yatırımdan oyun yazılımlarına vergi teşvikine kadar geniş bir alanda ekonomiye ivme kazandıracak 99 maddelik yol haritası hazırladı.

14 Temmuz 2017 Cuma 07:22
Yeniden diriliş, yeniden kalkınma... Ekonomiye 99 müjde geliyor

Ekonomiye doping. Eylem planı kapsamında yıl sonuna kadar ikisi İzmir, İstanbul olmak üzere 3 yeni serbest bölge açılacak. İthalatı düşürmeye ve ihracatta 155 milyar dolarlıkrekor hedefe ulaşmaya yönelik yeni adımlar atacak. E-ticareti iki katına çıkaracak yasal düzenlemeler yapılacak. Geçen yıl 2 milyar dolarlık pazarda dünya merkezi olma hedefiyle yola çıkan Bakanlık özel vergi düzenlemeleri yapacak.

ERDOĞAN AÇIKLAYACAK

Cumhurbaşkanı RecepTayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan 180 günlük eylem planıyla toplumun tüm kesimlerinin beklentilerine yanıt verilecek. Yaklaşık 260 proje icraattan oluşacak eylem planında dış ticaretten küçük işletmelere desteğe kadar önemli birçok başlık yer alacak. Yeni eylem planı baştan sona tüm maddeleriyle vatandaşın günlük hayatınada dokunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın planı 15Temmuz'dan sonra açıklaması bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 07:22
  1. Ekonomi kalkınma paketi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yarın kanlı FETÖ darbesinin yıldönümü... İşte il il '15 Temmuz Programları'
    1. Yarın kanlı FETÖ darbesinin..
    2. "O sendika FETÖ'nün talimatıyla kuruldu"
    3. Yarın toplu taşıma ücretsiz
    4. Yeniden diriliş, yeniden kalkınma.....
    5. "FETÖ, kollarını 150 ülkeye uzatan bir..
    6. Günün âyet ve hadisi
    7. Kimin iti oldukları ayyuka çıktı
    8. Irak güçleri, Musul’da ‘Sünni avı’na..
    9. Ya olacağız, ya öleceğiz!
    10. "FETÖ asrın Bel’amıdır"
    11. ‘Fırat Kılıcı’ Afrin’e inecek!
    12. Östersunds Teknik Direktörü Potter:..
    13. ''Galatasaray'a ruh gerekiyor''
    14. Martin Linnes: Taraftarlardan özür..
    15. Galatasaray taraftarının Tudor isyanı!
    16. Igor Tudor, Sneijder sorusuna bakın ne..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fidan'ı kabul..
    18. Suudi Arabistan Prensi hayatını kaybetti
    19. Şehit Ömer Halisdemir’in kabrine..
    20. Bingöl’de bin 974 kök Hint keneviri..
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....
    Fehmi Koru: Ben gittim, Abdullah Gül....
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    Skandal tişört sonrası flaş karar!
    15 Temmuz'la ilgili çarpıcı detay! İşten çıkarıldı
    15 Temmuz'la ilgili çarpıcı detay! İşten çıkarıldı