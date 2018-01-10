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Yeniden aranacak... Karar aldılar...

Kuala Lumpur hükümeti, 2014'te kaybolan yolcu uçağı için yeni arama girişimini onayladı.

10 Ocak 2018 Çarşamba 18:20
Yeniden aranacak... Karar aldılar...

Malezya hükümeti, 2014 yılında Hint Okyanusu üzerinde kaybolan Malezya Havayollarına ait yolcu uçağının enkazının bulunması için yeni arama girişimine onay verdi.

Malezya Ulaştırma Bakanı Liow Tiong Lai, ABD şirketi Ocean Infinity'nin 3 buçuk yıl önce kaybolan uçağın enkazını Hint Okyanusu'nun güneyinde arama önerisine onay verdiklerini açıkladı.

AA'nın aktardığına göre Lai, enkazın bulunamaması halinde şirkete ödeme yapılmayacağını, şirketin uzmanlarca işaret edilen 25 bin kilometrekarelik bölgede arama yapmaya bir nevi gönüllü olduğunu söyledi.

Kuala Lumpur-Pekin seferini yapan Malezya uçağı, 8 Mart 2014'te Hint Okyanusu üzerinde kaybolmuştu. 227 yolcu ve 12 kişilik mürettebat taşıyan uçağı bin 46 gün süren arama çalışmaları, geçen yıl ocak ayında durdurulmuştu.

Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 18:20
  1. Hint Okyanusu
  2. Malezya hükümeti
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