Euro, dolar karşısında son üç yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.

Yeni yılın ilk işlem gününde piyasalarda sert hareket yaşanıyor. Borsa bugün tarihi zirvesini yenilerken, dolar hem içeride hem de dışarı da sert düşüyor. Euro, dolar karşısında son üç yılın en yüksek seviyesine yaklaştı.



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,35 yükselişle 115.734,50 puandan başlamasının hemen ardından gelen alımlarla 117 bin 203 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi ve 120 bin sınırına yaklaştı.



Dolar ise hem içeride hem dışarıda sert şekilde düşüyor. Euro, dolardaki zayıf görünümün yeni yılda da sürmesinin etkisiyle dolar karşısında üç yıldan bu yana görülen en yüksek seviyesine yaklaştı.



G – 10 paralarının tamamı karşısında değer kaybeden dolar, 2017 yılında euro karşısında yaklaşık yüzde 12 düşmesinin (2003'ten bu yana en kötü performans) ardından Salı günkü işlemlerde kayıplarını artırdı ve 1,2082 seviyesini gördü.



ABD'de enflasyonun cansız seyrini sürdürmesi, Fed'in sıkı para politikasına yönelik beklentilere ilişkin kaygıları artırıyor.



İçeride de dolar, TL karşısında güç kaybediyor. Dolar/TL kuru gün içerisinde 3,7576'ya kadar geriledi. Aynı şekilde euro da TL karşısında zayıflayarak 4,5352 seviyesini gördü.



Altın ve petrol ise yıla güçlü girdi. Altının onsu bugün 1.312 dolara kadar yükselirken brent petrol 67,29 dolar ile yeni bir rekor kırdı.

"BORSA 120000 SEVİYESİNE GÖZ KIRPIYOR"



Öte yandan Uzmanpara.com'a değerlendirmede bulunan İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu şunları söyledi:

"Yeni yılın ilk haftasında aralık ayı enflasyon verilerini izleyeceğiz. Aylık TÜFE beklentisi %0.70 seviyelerinde bulunuyor ve yıllık enflasyonun %12.98’den %11.90 seviyesine gerilemesi bekleniyor. Enflasyonda piyasaları tatmin edici bir düşüş olması durumunda TL varlıklar üzerindeki rahatlama devam edebilir. Bunun dışında içeride çok önemli bir veri akışı bulunmuyor. Borsa endeksinde seyrin 115000 seviyesi üzerine yerleşip yerleşmeyeceği ilerleyen dönemde önemli olacak. Endeksteki yukarı trendin devam etmesi beklenebilir. Aksi yönde bir gelişme şimdilik görülmüyor. Gelişmekte olan ülke piyasalarına yönelik rüzgarın ılımlı esmeye devam etmesi endeks için pozitif. 2018 yılının ilk aylarında 120000 seviyesine yönelik beklentilerimiz devam ediyor."