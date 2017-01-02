Yeni yılın ilk haftası uzmanından altın uyarısı

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik ve jeopolitik risk nedeniyle yatırımcılar altına yöneliyor. Uzmanlar, güvenli liman olan altın fiyatlarının bu haftadan itibaren artacağını belirtiyor. Peki yılın ilk haftası çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 2 Ocak 2017 tarihli güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI

Serbest piyasada altının gramı, 2016'nın son haftası dolar/TL'deki yatay seyre paralel yılı yüzde 0,4 azalışla 130,4 liradan tamamladı. Yeni yılın ilk haftasına yükselişle başlayan gram altın, saat 17.30 itibarıyla 130,9 liradan alıcı bulurken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 215, Cumhuriyet altını 875 liradan satılıyor.

İstanbulKapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, cuma günü ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

CUMA PAZARTESİ Alış Satış Alış Satış 24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 130,90 131,10 130,70 130,90 Cumhuriyet Ata Lira 862,00 877,00 860,00 875,00 22 Ayar Bilezik(Gr.) 119,50 123,50 119,40 123,40 Lira(Tam) Ziynet 845,00 860,00 844,00 859,00 Yarım Ziynet 420,00 430,00 420,00 430,00 Çeyrek Ziynet 210,00 215,00 210,00 215,00



ALTIN YÜKSELEBİLİR

Finans Analisti İslam Memiş, geçen hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlikten dolayı yükseliş trendine giren altın fiyatlarının yeni yılın ilk işlem gününde yatay bir açılış yaptığını ancak yükseliş isteğinin devam edebileceğini belirterek, şunları kaydetti:



"Bu hafta ABD ve Rusya arasında yaşanan gerginlik yeni bir boyuta taşınırsa jeopolitik risk algısı yeniden başlayabilir. Bu durumda yatırımcılar güvenilir liman olarak fiziki altın talebinde bulunabilirler diye tahmin ediyoruz. Yaşanan bu gelişmeler altın fiyatlarında bu hafta yükselişlerin devam edeceğinin sinyalini veriyor olabilir. Biz bu hafta yükselişlerin devam edeceğini öngördüğümüzü belirtmek isteriz