Yeni yılda kamuda 'Q' kalkıyor, 'F' klavye kullanılacak

İstanbul'da bir üniversitenin düzenlediği toplantıda konuşan AK Parti İstanbul Milletvekili Ekrem Erdem, 2017'den itibaren kamu kurumlarında F klavye kullanımına geçileceğini duyurdu. Aynı zamanda Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) Genel Başkanı olan Erdem, AK Parti'nin Türkçe adına önemli adımlar attığını söyleyerek şöyle konuştu:

'Kamu kuruluşlarında F klavye kullanılacak'

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde F klavye ile ilgili genelge yayınlamıştı. F klavyenin üzerindeki yeni standartlar belirlendi. Kelimelerin tamamı Türkçe olacak. Örneğin; klavye tuşları üzerinde önceden inceltme tuşları yoktu, onlar olacak. Euro, Dolar simgesi vardı, TL'nin yoktu onlar olacak. Hazırlıklar devam ediyor. Türkiye'de 2017'den itibaren kamu kurumları artık F klavyeye geçecek."

Türkçe'nin karşı karşıya olduğu tehlikelere işaret etti

Platformadaki konuşmasında Türkçe'nin "karşı karşıya olduğu tehlikelere" değinen Erdem, yabancı kelimelerin oldukları şekliyde Türkçe'ye girmesini eleştirdi. Konuşmasında İngilizceyle ilgili yorumlarda da bulunan Erdem, "Dünyada en sıkıntılı dillerin başında İngilizce geliyor. İngilizce 'de yeni kelimeler üretilmekten çok bir takım kelimelerin baş harflerinin bir araya gelmesi ile yeni bir dil oluşuyor. Umuyorum, inanıyorum ki İngilizler de bundan rahatsızdır"diye konuştu.

'Türkler Türkçe'yi doğru kullanamıyorlar'

Ana dili Türkçe olanların Türkçe'yi doğru kullanmaması sorununa da işaret eden Erdem, şunları söyledi: "Sosyal medyaya baktığımız zaman Türkçe dilden başka her şeye benziyor. Ne imla kurallarına dikkat ediliyor ne kelimeler usulüne uygun, düzgün bir şekilde yazılıyor. En büyük tehlikelerden bir tanesi de harflerin seslendirilmesi. Artık "f" ve "t" kalmadı. Bu harfler Türkçe yerine İngilizce seslendiriliyor. Siz isimlerinizin harflerini İngilizce seslendirin bakalım karşınıza ne çıkıyor? Buna benzer saymakla bitmeyecek sıkıntılar var. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor. Bu sıkıntıların nasıl üzerinden geliyor ve gelmeye devam ediyorsak Türkçe de inşallah bu sıkıntıların üzerinden gelecektir."

'Üniversiteler devletini beslemek zorunda'

Toplantıya ev sahipliği yapan İstanbul Aydın Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Başkanı Dr. Mustafa Aydın da "Aydın Düşünce Platformu'nun son toplantısını yapıyoruz. Aydın Düşünce Platformu'nda her ay bir veya iki güncel konuyu masaya yatırıyoruz. Siyaset bilimciler, alanında uzman arkadaşlarımız burada değerli kurucularla beraber konuyu masaya yatırıyorlar, değerlendiriyorlar. Bu değerlendirme sonucunda kısa ve özet halinde bir rapor ortaya çıkıyor. Bu raporları daha sonra konusuna göre devletin ilgili makamlarına gönderiyoruz. Üniversiteler bir bilgi birikimi ile bir beyin hazinesi. Dolayısıyla üniversiteler devletini beslemek zorundalar" diye konuştu.