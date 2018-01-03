Yeni yıla interaktif girdik

80 milyonu aşan abone sayısıyla rekorlara imza atan üç operatör de, 2017’yi en iyi hizmeti verme yarışıyla sonlandırırken, yeni yıla dikkat çekici rakamları paylaşarak girdiler.

Vodafone’lular 2018’i kesintisiz mobil iletişimle karşıladı. Yaklaşık 412 milyon dakika konuşup 179 milyon SMS gönderen Vodafone’lular, 31 Aralık 2017 ve 1 Ocak 2018 tarihlerini kapsayan iki günde toplam 412 milyon dakika konuştu ve 4,5 milyon GB mobil internet kullandı.

179 milyon SMS paylaşıldı

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, “Vodafone olarak, 23,2 milyon abonemizle Türkiye’nin ikinci büyük mobil iletişim şirketiyiz. Müşterilerimize genişbant teknolojilerdeki global deneyimimizi ve en iyi hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyor, ihtiyaçlarını eksiksiz karşılamaya odaklanıyoruz. Yılbaşı tatilinde de geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 412 milyon dakika, 179 milyon SMS ve 4,5 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle yılbaşını kutladı. Bu vesileyle, tüm halkımızın yeni yılını kutluyoruz”dedi.

İSTANBUL VE ANKARA'DA REKOR KIRILDI

Yılbaşında en çok konuşan iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Bursa olurken, en çok SMS gönderen iller İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir ve Adana; en çok mobil internet kullanan iller de İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya oldu. Vodafone’luların yılbaşında en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, KKTC, Hindistan, Fransa ve Afganistan, en çok SMS gönderilen ülkeler ise İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa ve Rusya oldu.

TÜRK TELEKOM'A 3 ÖDÜL BİRDEN

Türk Telekom International, uluslararası alanda sektörünün en prestijli etkinliklerinden olan The Global Carrier Awards 2017’de “En İyi Doğu Avrupa/Bağımsız Devletler Topluluğu Toptan Taşıyıcı” ve “En İyi Müşteri Deneyimi” ve “En İyi Deniz Altı İnovasyonu” ödüllerine layık görüldü.

41 milyon kere maşallah

Türk Telekom olarak 2017 üçüncü çeyreğinde neredeyse ülke nüfusunun yarısı anlamına gelen 40,5 milyonu aşkın aboneye ulaşmanın heyecanını yaşarken, 2018’in ilk aylarını 41 milyon aboneyi aşma hedefiyle girdi. Müşteri odaklı yaklaşımıyla mobil, internet, telefon, TV gibi zengin ürün çeşitliliğini bir çatı altında sunan şirket, 34 bine yakın çalışanı ve Türkiye’nin 81 ilindeki hizmet noktalarıyla 2018’de de müşterilerine sürprizler yapmaya hazırlanıyor. Bu konudaki ilk ipucu ise bugün Türk Telekom Satış ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal’ın ev sahipliğinde düzenlenecek basın buluşmasında verilecek.



Turkcell’liler 2018’e internetle girdi

Turkcell’liler, 31 Aralık 2017 ile 1 Ocak 2018 tarihleri arasında 7.6 milyon GB’ın üzerinde data kullanarak son zamanların en yüksek rakamına ulaştı. İki gün boyunca 634 milyon dakika konuşan Turkcell’liler, 327 milyon SMS gönderdi. Türkiye’nin yenilikçi iletişim ve eğlence platformu BiP üzerinden gönderilen mesaj sayısı da SMS sayısını geçerek 350 milyona ulaştı.

31 Aralık’ta rekor kırıldı

En çok konuşmanın 31 Aralık’ta 14:00 – 15:00 aralığında gerçekleştiğini belirten Turkcell yetkilileri, en çok konuşan iller sıralamasının İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Kocaeli, Diyarbakır, Adana, Gaziantep ve Konya olduğunu kaydetti. Turkcell’liler yurtdışıyla da 1 milyon 371 bin 837 dakika konuştu. Türkiye’den en çok Almanya, Suudi Arabistan, Suriye, Bulgaristan ve İran arandı. Yurtdışındakiler ise Türkiye’yi en fazla sırasıyla Suudi Arabistan, Yunanistan, Almanya, Fransa ve Ukrayna’dan aradı.

MOBİL İNTERNETTE LİDER İSTANBUL

Turkcell’liler iki gün boyunca tam 7.6 milyon GB data kullandı. Data trafiğinde başı çeken iller 1 milyon 932 bin GB ile İstanbul, 478 bin 479 GB ile Ankara, 364 bin 934 GB ile İzmir oldu. Bu şehirleri, 275 bin 501 GB ile Bursa, 252 bin GB ile Antalya, 224 bin GB ile Kocaeli, 202 bin GB ile Mersin, 188 bin GB ile Hatay, 182 bin GB ile Adana ve 175 bin 555 GB ile Gaziantep izledi. Gönderilen SMS’lerin sayısı 327 milyon 655 bine ulaştı. Öte yandan; telefon rehberinde kayıtlı olmayan numaralardan gelen çağrıların kime veya hangi kuruma ait olduğu görülebilen uygulama UpCall üzerinden 692 bin numaranın bilgisi görüntülendi.