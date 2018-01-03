Yeni yıla hızlı girdi! Ekonomistler ve kuyumcular: Altında yeni rekor…

Yatırımcısına 4 yıldır kazandırmaya devam eden, 2017’de yıllık bazda yatırımcısına yüzde 21.9 getiri sağlayan gram altın, 2018’e de yeni bir yükselik dalgasıyla adım attı. Bir yıl önce 130 lira olan gram altın, kasımda 165.5 lirayı görürken, yeni yıla da 160 lira seviyesinde başladı. Altının ons fiyatındaki yükseliş de sürüyor. Dün güne ons fiyatı 1.300 dolardan başlayan altında günün ikinci yarısında 1.312 dolar seviyesi görüldü.

Altının ons fiyatında, ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan füze krizi, ABD Başkanı Donald Trump’a yönelik siyasi belirsizlikler ve Orta Doğu’da artan siyasi gerilimin 2017 boyunca etkili olduğu ifade ediliyor. Öte yandan altının ons fiyatının ise 2017’de yüzde 13.20 değer kazandığı belirtildi.

Dolar sayesinde sakin

Kapalıçarşı kuyumcularından Nazar Özsahakyan, altın fiyatlarındaki yeni rekoru düşük dolar kurunun tuttuğunu belirterek, doların da yükselmesi durumunda yeni rekorlar yaşanacağını söyledi. Özsahakyan, “Daha önce 168 liralık bir rekoru test etmişti. Altın mutlaka daha önce gördüğü rekoru görür ve sonra onu da kırar. Bu nedenle yeni yılda yeni rekorlar sürpriz olmayacak. Çarşıda alım-satım henüz yok. Herkes yeni bir yükseliş dalgasını bekliyor” dedi.

Gramı 180 lirayı görebilir

Reel Kapital Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, kısa vade için jeopolitik riskler nedeniyle yönünü yukarı çeviren altının ons fiyatında 1.315-1.320 dolar seviyelerinin hedef olabileceğini söyledi.

Enflasyon riskleri çerçevesinde uzun süre değer kaybeden TL için, ABD’nin 2018’de uygulaması olası daha sıkı para politikasının negatif bir gelişme olacağını belirten Erkan, enflasyonda ilk aylarda yüzde 10’a doğru seyir sağlanması durumunda reel faiz ortamı açısından rahatlama olacağını söyledi.

Reel faiz etkisi

Erkan, “Enflasyon 2018’de düşse bile çift hanede kalmaya devam edebilir. Kurlarda jeopolitik başlıklar ve küresel sermaye hareketlerine karşı ne kadar dayanıklı olacağımızı, iç gelişmeler ve TCMB’nin para politikasının sıkılığı belirleyecektir. Bu yüzden enflasyon ve reel faiz düzleminde düşünmemiz gerekir. Dolar kurunda 4 liranın üzerinde kalıcılık olursa 2018’in ikinci yarısından itibaren gram altın da 170 liranın üzerini görebilir, yıl sonuna doğru da 175-180 lira bandına oturabilir” ifadelerini kullandı.

‘2017 zor geçti’

Kuyumcu Nadir Araklı ise, altının yüksek fiyatı nedeniyle kuyumcuların ‘sessiz’ bir yıl geçirdiğini anlatarak, 2017 yılında da altın satışlarının düştüğünü kaydetti. Araklı, “Almak zorunda olanlar, yani düğünü, nişanı olanlar dışında öyle kumse gelip de altın almadı. Fiyat çok yüksek. Düştüğünde hareketlenir diye bekliyoruz ama bu sefer de ‘daha da düşer mi’ beklentisi oluşuyor. Kuyumcular için 2017 de oldukça zor geçti” diye konuştu.