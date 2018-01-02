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Yeni yıla elleri tetikte girdiler

Çukurca'da Bayrak Tepe üs bölgesinde görev yapan polisler, yılbaşını da elleri tetikte karşıladı. Mehmetçik sayesinde sınırlarımız 7/24 güvende.

02 Ocak 2018 Salı 10:33
Yeni yıla elleri tetikte girdiler

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların yoğun şekilde yürütüldüğü Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe üs bölgesinde görev yapan polisler, yılbaşını da elleri tetikte karşıladı. Mehmetçik sayesinde sınırlarımız 7/24 güvende.

Irak sınırının sıfır noktasındaki yüksek rakımlı üs bölgelerinde terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçleri, bir an olsun görevlerinin başından ayrılmıyor. Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Bayrak Tepe üs bölgesinde bin 400 rakımlı üs bölgesinde görevli Hakkari Emniyet Müdürlüğüne bağlı çevik kuvvet polisleri, 2018’e elleri tetikte girdi. Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapan polisler, ailelerinin ve vatandaşların yeni yılını kutladı.

2017 YILINI ACI VE SEVİNÇLE GERİDE BIRAKTIK

Üs bölgesinde görevli polis memurları, 2017 yılını acı ve sevinçle geride bıraktıklarını belirterek, 2018’in herkese daha çok sevinç ve umut getirmesi temennisinde bulundu. Yeni yıla görevleri başında girdiklerini söyleyen polisler, “Bin 400 rakımdaki Bayrak Tepe’de nöbet tutuyoruz. Yeni yılımız tüm milletimize ve Türk İslam alemine kutlu olsun. Yeni yıl barış, huzur, mutluluk getirsin” diye konuştu.

7/24 NÖBET BAŞINDALAR

Öte yandan Muş’ta terör örgütü PKK’ya yönelik başarılı operasyonlar yürüten güvenlik güçleri, yüksek rakımlı üs bölgelerinde 7/24 saat nöbet tutarak, fedakarca vatan savunmasını sürdürüyor. Şenyayla’daki bin 420 rakımlı üs bölgesinde yağışlı ve soğuk havaya rağmen görevleri başından ayrılmayan Mehmetçik ve güvenlik korucuları, 2018’i nöbet tutarak karşıladı. Güvenlik güçleri, tüm Türkiye’ye birlik, beraberlik ve yılbaşı mesajları gönderdi.

DEVLETİN ŞEFKATLİ KOLLARINA TESLİM OLSUNLAR

Uzman Çavuş Mustafa Karakoyun, terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, 2018 yılında da terörle mücadeleye başarılı şekilde devam edeceklerini söyledi. Muş Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Erkan Akçil de zorlu şartlarda nöbette olduklarını belirterek, “Yılbaşına Mehmetçik ile beraber nöbet tutarak girdik. Hava yağışlı ve soğuk ama biz bezmeyeceğiz. Terör örgütleri, fare deliklerine girseler dahi kurtulamayacaklar. Gelip devletin şefkatli kollarına teslim olsunlar” dedi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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