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Borsa İstanbul yeni yıla rekorla başladı

Borsa İstanbul yeni yılın ilk işlem gününde 115 bin 842 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.

02 Ocak 2018 Salı 10:17
Borsa İstanbul yeni yıla rekorla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 2018'in ilk işlem  gününe yüzde 0,35 yükselişle 115.734,50 puandan başlamasının hemen ardından 115 bin 842 puanı görerek tarihi rekorunu yeniledi.

Açılışta BIST 100 endeksi 401,49 puan artarken, bankacılık endeksi  yüzde 0,37, holding endeksi yüzde 0,39 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında  en fazla yükselen yüzde 1,06 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 0,66 ile  iletişim oldu.

Cuma günü, 115.840 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek yıla veda eden BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre yüzde 0,74 değer kazanarak kapanış  rekorunu da 115.333 puana taşıdı.

Analistler, TL bazında tarihi zirvesine çıkan BIST 100 endeksinin  dolar bazında hala zirvesine çok uzak olduğunu belirterek, teknik açıdan  analizlerin dolar bazında yapılmasının daha uygun olacağını ifade etti. Dolar  bazlı BIST 100 endeksinin 2017 yılını 30.427 puandan tamamladığını aktaran  analistler, 31.300 seviyesinin direnç olarak öne çıkacağını kaydetti. Endeksin  dolarbazlı 31.300 seviyesi, cari kurla 118.300 seviyelerine denk geliyor.

Analistler, bugün Avrupa ve ABD'de açıklanacak imalat sanayi Satınalma  Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, yarın yurt içinde  açıklanacak enflasyon verileri ve cuma günü ABD'deki istihdam raporunun  piyasaların odağında olacağını vurguladı.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 10:17
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