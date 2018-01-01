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Yeni yıl mesajı yayınladı… ‘ABD’yi vurabiliriz!’

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, ülke televizyonunda yaptığı yeni yıl kutlama konuşmasında Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik tehditlerini sürdürdü.

01 Ocak 2018 Pazartesi 07:27
Yeni yıl mesajı yayınladı… ‘ABD’yi vurabiliriz!’

Kuzey Kore lideri Kim Jong Un devlet televizyonunda yayınlanan yeni yıl mesajında Amerika Birleşik Devletleri'ni vuracak kapasitede nükleer silahları olduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri anakarasında her noktayı vurma kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Kim Jong Un, "ABD, Kuzey Kore'ye karşı asla bir savaş başlatamaz" dedi.

Çalışma masasında nükleer silahları ateşleme düğmesi bulunduğunu duyuran Kuzey Kore lideri, "Bu bir tehdit değil, sadece gerçeklik" ifadesini kullandı.

Nükleer silahları sadece ülkesinin güvenliği tehdit edilirse kullanacağını belirten Kim Jong Un, Güney Kore ile ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini de savunanbelirtti.Bu kapsamda Güney Kore'deki Kış Olimpiyatlarına bir heyet göndermeyi düşündüğünü açıklayan Kim Jong Un, diyalog kapısının açık olduğunu söyledi.

Haber Tarihi: 01 Ocak 2018 Pazartesi 07:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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