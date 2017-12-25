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Yeni yayınlanan KHK’ya girdi… O ilçe taşınıyor

Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 06:37
Yeni yayınlanan KHK’ya girdi… O ilçe taşınıyor

Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi.

Buna göre ‘ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle’, orman özelliğini yitiren ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan bir bölge Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek.

Bölge orman dışına çıkarılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Nakil ve yerleştirme bu bakanlıkça yürütülecek. Ayrıca son 2 yılda deprem olan bölgelere kredi desteği sağlandı.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 06:37
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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