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Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin araç yakalandı

1 Temmuz 2017 tarihi itibariyle otoyollarda başlatılan hız sınırı uygulamasına iki günde yaklaşık 5 bin araç yakalandı.

04 Temmuz 2017 Salı 20:22
Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin araç yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte yürürlüğe giren araçların otoyollardaki ortalama hızları gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanan, hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanmasına olanak tanıyan yeni denetim sistemi 1 Temmuz Cumartesi tarihinde yürürlüğe girdi.

5 BİN ARAÇ YAKALANDI

1-2 Temmuz tarihleri arasında otoyollardaki gişelerden 1 milyona yakın araç geçti. Bu araçlardan 5 bini hız limitini aştı. Yeni sistem kapsamında hız limitini aşan araçlara cezai işlem uygulanacak.

YENİ HIZ LİMİTİ UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Otoyollardaki yeni hız limiti uygulamayla birlikte araçların, otoyollarda giriş ve çıkış yaptıkları HGS/OGS noktaları arasında kat etmiş oldukları mesafe ve süre bilgilerinden ortalama hızları tespit ediliyor. Örneğin, Mahmutbey-Edirne arasındaki yaklaşık 210 km’lik otoban yolunu 1 saat 55 dakikadan daha kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri hız sınırını aşmış sayılıyor.

HIZ LİMİTİNİ AŞAN ARAÇLARA NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

Yönetmelikte belirtilen süreyi aşan araçlara belli oranlarda trafik cezası kesiliyor. Hız limitlerini yüzde 10-30 arası aşan sürücülere 154 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlara ise 427 lira tarfik cezası kesiliyor.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 20:22
  1. hız limiti uygulaması
  2. otoyol
  3. ceza
  • yücelyücel30 dk önce
    resmen soygun, zaten vergilerle yeterince soyuluyoruz demek ki yetmemiş
  • Cenk Cenk 33 dk önce
    Süperrambonun tüfegiyerine kullanılanarabalarancak buşekilde hizaya gelir
  • vatansevervatansever34 dk önce
    Bu mantikla 105 km mak.hizla gitmesi gerekiyor.. O zaman 120 leri kaldirin 105 yapin..yada ortalamayi mi aliyorlar acaba?her yerde 120 yok..bazi yerler 100 ..sonucta devlet sene sonu kose oldu desene:))
  • AliAli42 dk önce
    Ya o zaman otobanda hız sınırı niçin 120 km
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