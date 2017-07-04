Yeni uygulama başladı! 2 günde 5 bin araç yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolle birlikte yürürlüğe giren araçların otoyollardaki ortalama hızları gişelere giriş çıkış süreleri dikkate alınarak hesaplanan, hız ihlali yapan sürücülere cezai işlem uygulanmasına olanak tanıyan yeni denetim sistemi 1 Temmuz Cumartesi tarihinde yürürlüğe girdi.

5 BİN ARAÇ YAKALANDI

1-2 Temmuz tarihleri arasında otoyollardaki gişelerden 1 milyona yakın araç geçti. Bu araçlardan 5 bini hız limitini aştı. Yeni sistem kapsamında hız limitini aşan araçlara cezai işlem uygulanacak.

YENİ HIZ LİMİTİ UYGULAMASI NASIL İŞLİYOR?

Otoyollardaki yeni hız limiti uygulamayla birlikte araçların, otoyollarda giriş ve çıkış yaptıkları HGS/OGS noktaları arasında kat etmiş oldukları mesafe ve süre bilgilerinden ortalama hızları tespit ediliyor. Örneğin, Mahmutbey-Edirne arasındaki yaklaşık 210 km’lik otoban yolunu 1 saat 55 dakikadan daha kısa sürede tamamlayan araç sürücüleri hız sınırını aşmış sayılıyor.

HIZ LİMİTİNİ AŞAN ARAÇLARA NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

Yönetmelikte belirtilen süreyi aşan araçlara belli oranlarda trafik cezası kesiliyor. Hız limitlerini yüzde 10-30 arası aşan sürücülere 154 TL, yüzde 30'dan fazla aşanlara ise 427 lira tarfik cezası kesiliyor.