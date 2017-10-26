Yeni üniversite sınav sistemi nedir ne değildir?

Milli Eğitim tarafından yapılan sınav sistemlerine uzun süreli çalışmalar sona bulmuştu.

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) Başkanı Yekta Saraç tarafından açıklanan yeni üniversiteye giriş sınav sisteminin adı 'Yükseköğretim Kurumları Sınavı' olarak değiştiğini açıklamıştı.

Üniversiteye girişte yeni sınav sisteminin gelmesiyle öğrenciler ve velilerin kafasında çok sayıda soru işareti oluştu. Yeni sınav sistemine göre, kaç soru olacak, hangi dersler sınavda yer alacak, sınav süresi ne kadar olacak, sınav ne zaman yapılacak, YDS detayları nelerdir, yeni sınav sisteminde kaç test yer alacak? Sorularının yanıtlarını haberimizde detaylarıyla sizlerle paylaşıyoruz.

YENİ SINAV SİSTEMİNDE KAÇ SORU OLACAK?

Yükseköğretim Kurulunca, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumunda adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testinde 40, Sosyal Bilimler-2 Testinde 40, Matematik Testinde 40 ve Fen Bilimleri Testinde 40 olmak üzere toplam 160 soru sorulacak.

İkinci oturumda, Türk dili ve edebiyatı-coğrafya, sosyal bilimler, matematik ve fen bilimleri olmak üzere 4 test yer alacak. Sorular geçtiğimiz senelerde olduğu gibi bu sınavda da müfredata dayalı olacaktır. 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Fen, 40 Sosyal soruları olacaktır. Oturumun süresi geçen yıla göre belirlenecektir.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tarihi olarak 23-24 Haziran 2018 tarihinde yapılacağı açıkladı.

YKS'nin soru dağılımı da belli oldu.

YENİ SINAV SİSTEMİNDE PUAN OLAYI NASIL OLACAK?

Yeni sınav sisteminde iki türlü baraj uygulaması olacak. 150 ve 180 barajı olacak. Temel yeterlilik testi önlisans ve lisans için baraj puanlarını belirleyecektir. Lisans programlarını tercih etmek için baraj puanları değişmeyecektir. 150 puanın altında olan adayların tercih hakkı olmayacak. 180 üstü olanlar hak kazanacak. 200 ve üzeri olan puanlar bir sonraki yıl içinde geçerli olacaktır. Özetle yeni sistemimiz daha yalın, sade ve kolay anlaşılabilir bir sistemdir. Sınav puan türü 18'den 5'e indirilmiştir. Sınavlar 5 hafta sonundan 1 hafta sonuna çekilmiş, 6 oturumdan 3 oturuma çekilmiştir.

"15 DAKİKA KURALI KALKTI"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Mahmut Özer, 15 dakika kuralı kalktı. Sınava başlama saati 10.00 olacak" dedi. Başkan Özer, sınav ücretlerini de açıkladı.

Prof. Özer, 15 dakika kuralı ve sınav ücretleri hakkında şu bilgileri verdi: "15 dakika kuralı kalktı, Adaylar artık geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi sınava başlama saati 10.00 olacak, bu saatten sonra gelenler alınmayacak. Sınav ücreti daha önce 160 TL civarındaydı. Biz iki sınav için 120 TL almayı planlıyoruz. YGS’de 60 TL, LYS’nin her biri 40 TL idi. Bir öğrencinin cebinden yaklaşık 160 TL çıkıyordu. Şimdi daha az çıkacak.