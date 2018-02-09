Yeni üniversite sınav başvuru tarihleri ne zaman?

Yaklaşık 2 milyon öğrenciyi ilgilendiren sınava başvurular mart ayında alınacak. 2018 yılında ilk kez uygulanacak YKS, birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Soru sayısı, puan hesaplama yöntemi, sınav tarihleri ve başvuru dönemi de bu değişimden payını aldı.

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre ilk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve ikinci oturum olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başvurusu 1-21 Mart arasında yapılacak.

YKS NEDİR?

Geçmiş yıllarda Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ve Lisans Yerleştirme Sınavları (LYS) olmak üzere iki aşamada mart ve haziran aylarında yapılan sınavların yerine getirilen sınavın adı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) olarak belirlendi. YKS tek oturumluk bir sınav değil. Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) olmak üzere iki aşamadan oluşuyor.

TYT’NİN ETKİ ALANI NEDİR?

TYT geçmiş yıllarda yapılan YGS benzeri bir sınav olarak uygulanacak. Buradan alınan puanlar adayların lisans ya da ön lisans tercihi yapmalarında belirleyici olacak. Lisans yerleştirmelerinde TYT yüzde 40 oranında etki edecek.



TYT’DE DERSLERE GÖRE SORU DAĞILIMI NASIL OLACAK?

40 Türkçe, 25 sosyal bilimler (5’i din kültürü dersinden muaf olanlar için felsefe sorusundan oluşacak), 40 temel matematik, 20 fen bilimleri sorusu yer alacak. Sosyal bilimler testinde tarih, coğrafya, felsefe ile din kültürü ahlak bilgisinden 5’er, fen bilimleri testinde ise fizikten 7, kimyadan 7, biyolojiden de 6 soru olacak. Yani TYT’de adaylara toplam 120 soru yöneltilecek. 120 soruya 135 dakika süre verilecek.

AYT’NİN İÇERİĞİ VE SORU SAYISI NEDİR?

Alan testleri ‘Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1’de toplam 40 soru çıkacak. Türk dili ve edebiyatından 24 soru gelecek. ‘Sosyal Bilimler-1’de ise coğrafya -1 ve tarih-1 olmak üzere iki test olacak. ‘Coğrafya-1’den 6, ‘Tarih-1’den ise 10 soru bulunacak. Matematikte adaylar 40 soru yanıtlayacak. ‘Sosyal Bilimler-2’de de toplam 40 soru yer alacak, bunların dağılımıysa şöyle olacak: Coğrafya-2 11 soru, din kültürü ve ahlak bilgisi 6 soru, felsefe grubu (felsefe, mantık, psikoloji, sosyoloji) 12, tarih-2 11 soru.

BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS için başvurular 1-21 Mart arasında yapılacak. Sınava süresi içerisinde başvuramayanlar için 4 Nisan’da bir gün daha hak tanınacak.

AYT VE TYT’DE HER DERSTEN KAÇ SORU ÇIKACAK VE AĞIRLIKLARI NE OLACAK?

TYT’de Türkçe ve matematik yüzde 33; sosyal ve fen bilimlerinin ağırlığıysa yüzde 17 oldu. Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal ve DİL puan türlerinde testlerin ağırlıkları ve katkısı ise şöyle:

SÖZEL: Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; ikinci oturumda ise Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 ile Sosyal Bilimler-2 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60 olarak belirlendi.



SAYISAL: Bu puan türüyle yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; AYT’de ise matematik testinin ağırlığı yüzde 30; fizik, kimya ve biyoloji testlerinin ağırlığı yüzde 10 olmak üzere, yerleştirme puanına katkısı yüzde 60.

EŞİT AĞIRLIK: Bu puan türü ile yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı gibi ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; AYT’de matematik testinin ağırlığı yüzde 30, Türk dili ve edebiyatı-sosyal bilimler-1 testinin ağırlığı yüzde 30 olmak üzere AYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 60.

DİL: Bu puan türüyle yerleşilebilen lisans programlarında daha önce açıklandığı üzere ‘soru sayısı ile ilişkili’ olarak, TYT’de Türkçe ile temel matematik testinin ağırlığı yüzde 13; sosyal bilimler ile fen bilimleri testinin ağırlığı yüzde 7 olmak üzere TYT’nin yerleştirme puanına katkısı yüzde 40; Yabancı Dil oturumunda ise Yabancı Dil testinin ağırlığı yüzde 60 oldu.

BARAJ PUANI DEĞİŞTİ Mİ?

Sınavda başarılı olmak için geçen yıllarda olduğu gibi 150 ve 180 barajı devam edecek. 150 puanın altında kalanlar başarısız sayılacak. Birinci oturum TYT’den 150-180 puan alanlar, sadece 2 yıllık ön lisans programına başvurabilecek; 180 ve üzeri alanların lisans tercihi yapma hakkı olacak. Bu öğrenciler, alan puanları hesaplanarak lisans programlarına yerleştirilecek. Birinci oturumdan 200 ve üstü alan aday, isterse ikinci yıl ön lisans programlarına direkt başvurabilecek ya da ilkine girmeden ikinci oturuma katılabilecek.

BARAJ PUANININ HESAPLANMASINDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

TYT’den en az 150 puan almak koşuluyla, adayın TYT ile alan testlerinden alacağı puanın katılacağı sözel, sayısal, eşit ağırlık ve dil puanının en az birinin 180 olması gerekiyor. Bunu alan adaylar, ilgili puan türünde öğrenci kabul eden lisans programlarından tercih yapabilecek.



BAŞARI SIRASI ŞARTI ARANAN BÖLÜMLERE YENİSİ EKLENDİ Mİ?

Önceki yıllarda belirlenen başarı sırası şartlarında bu yıl bir değişikliğe gidilmedi. Vakıf üniversiteleri, ilgili programlar için belirlenen asgari başarı sırası şartının daha üzerinde bir sıralama şartı belirleyebilecek. Daha önce, başarı sırası şartı belirlenen ve bu yıl için de geçerli olacak başarı sırası şartları şöyle:

* Tıpta sayısal puan türünde 40 bin,

* Hukukta eşit ağırlık puan türünde 150 bin,

* Mühendisliklerde sayısal puan türünde 240 bin,

* Mimarlıklarda sayısal puan türünde 200 bin,

* Öğretmenliklerde eşit ağırlık puan türünde 240 bin.

YKS’NİN ESKİ SİSTEMDEN FARKI NEDİR?

İlk oturum olan TYT, Türkçe ve matematik ağırlıklı olacak. Burada öğrencilerin okuma ve analiz yetenekleri ölçülecek. Fakat adaylara sadece Türkçe ve matematik derslerinden soru yöneltilmeyecek. Fen ve sosyal bilimleri testleri de bu sınavda olacak. YGS’de 6 puan türü vardı, TYT’de ise her adayın sadece bir puanı hesaplanacak. Bu, TYT-Puanı olarak adlandırılacak. Önceki sistemde adaylar YGS sonrası lisans programlarına yerleşmek için ikinci aşamada dil sınavı dışında LYS-1, LYS-2, LYS-3 ve LYS-4 olmak üzere dört ayrı oturumda dört sınava giriyordu ve bunların sonunda da dokuz puan türü hesaplanıyordu. Yeni sistemdeyse adaylar TYT’nin ertesi günü Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1, Matematik, Sosyal Bilimler-2 ve Fen Bilimleri testlerinden oluşan tek bir sınava girecekler ve sadece üç puan türü hesaplanacak. Daha önce Türkçe-Sosyal (TS) olarak adlandırılan puan türüne “Sözel”, Matematik-Fen (MF) olarak adlandırılana “Sayısal”, Türkçe-Matematik (TM) olarak adlandırılan puan türüne “Eşit Ağırlık” karşılık gelecek.

DİL SINAVINDA BİR DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Bu yılki en önemli değişikliklerden biri de dil sınavında yapıldı. Geçmiş yıllarda İngilizce, Fransızca ve Almanca olarak yapılan Yabancı Dil oturumuna Arapça ve Rusça da eklendi. Yani artık beş dilde yabancı dil sınavı yapılacak.

YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS’nin ilk oturumu olan TYT 23 Haziran Cumartesi günü düzenlenecek. İkinci oturum olan AYT ise 24 Haziran Pazar günü sabah yapılacak. Yabancı dil oturumları ise öğleden sonra uygulanacak.

İKİNCİ OTURUM İÇİN ÖRNEK SORULAR YAYINLANACAK MI?

ÖSYM, sınavın ilk gün oturumu olan ve ilk defa uygulanacak TYT için örnek sorular yayınladı. Ancak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Dr. Mahmut Özer, ikinci oturum olan alan testleri için örnek soru yayınlanmayacağını çünkü alan testlerinde çıkacak soru tiplerinin geçen yıllarda düzenlenen LYS’ler ile aynı olduğunu söyledi.

YENİ SINAVDA AÇIK UÇLU SORU OLACAK MI?

Hayır. Yapılan açıklamalarda YKS kapsamındaki hiçbir testte açık uçlu soruların olmayacağı belirtildi. Hürriyet