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Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a geldi

Trabzonspor'un anlaştığı Filip Novak, gece yarısı İstanbul'a geldi

18 Ocak 2018 Perşembe 14:08
Yeni transfer gece yarısı İstanbul'a geldi

Bir süredir sol bek arayışında olan Trabzonspor, Danimarka’nın Midtjylland takımında forma giyen Filip Novak ile anlaşmaya vardı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Türk Hava Yolları’nın tarifeli uçağıyla gece saat 01.00 sıralarında İstanbul’a geldi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan Novak daha sonra Atatürk Havalimanı’ndan ayrıldı.

Bordo-mavili takımla anlaşmaya varan Çek savunmacı Filip Novak’ın sağlık kontrolünden geçmesinin ardından birkaç gün içinde resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 14:08
  1. filip novak
  2. Trabzonspor
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