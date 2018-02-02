Yeni Torba Yasa TBMM'ye sevk edildi
Yatırım, üretim ve istihdamın artırılmasına yönelik düzenlemeleri içeren torba yasa tasarısı, Meclis'e sevk edildi.02 Şubat 2018 Cuma 12:51
Meclis'e sevk edilen 'TorbaYasa'ya göre;
- 16 yaş üstü aracını hurdaya ayıranlara, yeni araç alımlarında 10 bin liraya kadar ÖTV indirimi geliyor.
- Bireysel Emeklilikte cayma süresi 3 kata kadar arttırılacak.
- Maden kazasında ölenlerin ailelerine devlete 1 kadro verilecek.
- 5 bin ilave öğretmen alınacak.
- Kaçak madencilik yapanlara hapis cezası verilecek.
- Asgari ücret vergi diliminden etkilenmeyecek.
- Terörle mücadelede ölenlerin yakınlarına devlette 2 kadro verilecek.
- İstihdam artışı için teşvik verilecek.
- Çeyiz desteği için devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e, azami katkı 5 bin liradan 7 bin 500 liraya yükseltilecek.
- Konut hesabında devlet katkısı 15 bin liradan 20 bin liraya, azami devlet katkısı oranı yüzde 20'den 25’e çıkarılıyor.