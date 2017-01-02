Yeni temerrüt faizi açıklandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Merkez Bankası tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak temerrüt faiz oranı, yıllık yüzde 10,75; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 150 TL olarak tespit edildi.
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:39
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Merkez Bankası tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak temerrüt faiz oranı, yıllık yüzde 10,75; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 150 TL olarak tespit edildi.