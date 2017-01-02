Yeni temerrüt faizi açıklandı

Mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin temerrüt faiz oranı yüzde 10.75 olarak belirlendi. Karar Resmi Gazete'de de yayımlandı.

Yeni temerrüt faizi açıklandı
Eklenme: 02 Ocak 2017, 08:39
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin Merkez Bankası tebliğine göre, mal ve hizmet tedarikinde alacaklıya yapılan geç ödemelere ilişkin sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu hallerde uygulanacak temerrüt faiz oranı, yıllık yüzde 10,75; alacağın tahsili masrafları için talep edilebilecek asgari giderim tutarı ise 150 TL olarak tespit edildi.

 
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