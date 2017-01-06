Yeni takımının maçını tribünden izledi!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda takımı ile anlaşmaya sağladı.

Yeni takımının maçını tribünden izledi!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:14
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Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda takımı ile anlaşmaya sağladı.

1.5 yıllık anlaşma sağlandı

Hollanda'da yayın yapan Voetbal International, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Gregory van der Wiel'in Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Wahda takımı ile 1,5 yıllık anlaşmaya sağladığını duyurdu.

Takımının maçlarını izledi

Al-Wahda'nın Al-Jazira ile karşılaştığı mücadeleyi kız arkadaşı Rose Bertram ve takım yöneticileriyle birlikte izleyen Hollandalı oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.

 

 
EtiketlerAl-WahdaAl-JaziraHollandaFenerbahçeVan der WielBirleşik Arap EmirlikleriRose Bertram
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