Yeni takımının maçını tribünden izledi!

Fenerbahçe'de beklentileri karşılayamayan ve kadro dışı bırakılan Van der Wiel, Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Wahda takımı ile anlaşmaya sağladı.
1.5 yıllık anlaşma sağlandı
Hollanda'da yayın yapan Voetbal International, Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Gregory van der Wiel'in Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al-Wahda takımı ile 1,5 yıllık anlaşmaya sağladığını duyurdu.
Takımının maçlarını izledi
Al-Wahda'nın Al-Jazira ile karşılaştığı mücadeleyi kız arkadaşı Rose Bertram ve takım yöneticileriyle birlikte izleyen Hollandalı oyuncunun fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.