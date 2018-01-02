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Yeni takımı belli oldu

Uzun süredir Fenerbahçe'den ayrılacağı konuşulan Ozan Tufan'a bir talip daha çıktı.

02 Ocak 2018 Salı 13:23
Yeni takımı belli oldu

Herkesin İspanya veya Portekiz'e gitmesini beklediği 22 yaşındaki Ozan Tufan için Anderlecht, sarı-lacivertli kulübün kapısını çaldı.

Menajerler aracılığıyla yönetimle temas kuran Belçika ekibinin, Ozan Tufan için 1.5 yıllığına kiralama teklifi yaptığı öğrenildi. 2020'ye kadar F.Bahçe'de önerilen rakam 1.2 milyon euro. Kontratta 6 milyon euro'luk satın alma opsiyonu da yer alacak. Anderlecht bu süreçte Ozan'ın performansından memnun kalırsa, 1.5 yıl sonra bu parayı ödeyerek bonservisini almayı taahhüt etti.

Ozan'ın Fenerbahçe ile mukavelesi 2020'de bitiyor. Bu sezon Süper Lig'de 9 maçta görev alan Tufan, 3 gol atarken, 2 de asist gerçekleştirdi.

Sabah

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 13:23
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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