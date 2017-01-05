‘Yeni Sur’a Bismillah

SÜLEYMAN YAŞAR / DİYARBAKIR - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yürütülen inşa ve ihya projeleri kapsamında son projeler için temel atma töreni gerçekleştirildi. Törene video konferansla bağlanan Başbakan Binali Yıldırım, “Yıkılan binaların yerine yenilerinin yapılması için de hükümetimiz, TOKİ yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyor” dedi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ise, “Buralarda herkes evine rahatça gidecek. Çoluk çocuğuyla oturup işine gidecek ekonomi de düzelecek. Sur yaşayacak boşalmayacak” diye konuştu.

Diyarbakır Sur’da İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Sur içinde yapılacak olan yöresel mimariye uygun konut ile Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon projelerinin temeli atıldı. Başbakan Yıldırım, yapılan çalışmaların terör örgütünü rahatsız ettiğine dile getirerek, “Onlar rahatsız olacakları kadar olsunlar yeter ki milletimiz bir beraber ve kardeş olsun. Düşmanlarımız sevinmesin. Türkiye’nin birlik beraberlik ve kardeşliğine zarar vermek için bütün şer güçler bir araya gelmişler. Her koldan saldırıyorlar. Onların hesap edemediği bir şey var bu milletin istiklal, memleket, bayrak aşkı. Hiçbir şer güç bozamadı bundan sonra da bozamayacak. İnşallah bu badirelerden de çıkacağız” ifadelerini kullandı.

“ŞEFKAT KANADI AÇMA SIRASI”

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de törende yaptığı konuşmada terör olaylarını hatırlatarak, “Oradakilere karşı haliyle devlet kudretli tokadını vuruyor. Şimdi vatandaşımıza da şefkat kanadını açma sırası.

Devletin sınırları içerisinde çukur kazıp bölücülük yaparsa, sonradan paçavrasını asıp ‘bayrak’ derse haraç alırsa, devlet bunlara karşı sert bir müdahale yaptı. Sur çarşısının içerisinde çatışma yaşandı. Esnaf alışveriş edemiyor. Birkaç aydır program, bölgedeki yaraları sarma sırası. Sur’da eylem planını daha önce açıklamıştık. 3 ay önce temel atarak başlattık asıl süreci. Söz verdiğimiz şeyler vardı bugün de onların temelini atıyoruz. İşler devam ediyor” şeklinde konuştu.