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 “Yeni stat büyüleyici”

Samsun Valisi Osman Kaymak, yeni Samsun stadının büyüleyici olduğunu söyledi.

08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
&nbsp;“Yeni stat büyüleyici”

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsunspor’un yeni stadyumunu gezerek incelemelerde bulundu. Stadyumu gezerek tribünlerden locaya, çimlerden oturaklara kadar her şeyi en ince ayrıntısına kadar gözlemleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, stadyum hakkında yetkililerinden bilgi aldı. Stadyuma girdikten sonra ilk olarak seyirci tribünündeki oturakların kırılmaz olup olmadığını kontrol eden Vali Kaymak, taraftarların bu koltukları kırmalarının mümkün olmadığını belirtti.

Stadyumu gezdikten sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Vali Kaymak, “Yeni stat büyüleyici. Galatasaray stadını aratmayacak şekilde yapılmış. Stadyumun yapımına 2013 yılında başlanmış ancak Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ın katkılarıyla bitti. Gerçekten Samsun’a yakışır bir stat olmuş. Allah hayırlı eylesin. Tabii ki bu stadyuma da Süper Lig yakışır. 1. Lig Samsunspor için yeterli değil. İnşallah hep beraber Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmak için de gayret edelim” dedi.

Haber Tarihi: 08 Temmuz 2017 Cumartesi 19:23
  1. Galatasaray
  2. Samsunspor
  3. Samsun
  4. Akif Çağatay Kılıç
  5. Galata
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