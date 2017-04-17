'Yeni sistemle hızlı yol alacağız'

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Süleyman Kocasert, anayasa değişikliğini içeren halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, seçimlerin demokrasilerin vazgeçilmez parçası olduğunu, Türkiye'nin de çok önemli bir referandumu geride bıraktığını ve halkın nihai kararını sandıklara yansıttığını belirtti.

Halkın verdiği kararın demokrasilerde en doğru karar olduğunu vurgulayan Kocasert, "Türkiye referanduma yüzde 86 oranında rekor denebilecek bir katılım sağlamıştır. Yüksek katılım düzeyi, millet iradesinin sonuçlara yansımasını da çok daha güçlü hale getirmiştir. Aynı zamanda bir belirsizlik ortamının geride kaldığını ifade edebiliriz. Türkiye için başlayan yeni dönemin hayırlı olmasını yürekten diliyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümeti sistemi ile karar alma ve uygulama süreçlerinin hızlanması ile birçok konuda olduğu gibi ekonomide de mesafe almanın kolaylaşacağına inancımız tamdır. Mevcut istikrar ortamı ile birlikte, bir dahaki seçimlere kadar hükümetimizden beklentimiz, iş dünyasını ve ekonomiyi güçlendirecek adımlara hızlı bir şekilde yenilerini eklemesidir" ifadelerini kullandı.

Denizli Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Müjdat Keçeci de yaptığı değerlendirmede, milletin sandıklara giderek iradelerini ortaya koyduğunu ve tercihini yaptığını, artık geleceğe odaklanma zamanı olduğunu belirtti.

Beklentilerinin biraz daha ekonomiye ve dış ilişkilere odaklanılması olduğunun altını çizen Keçeci, "Bir süredir siyasi gündemin yoğunluğu nedeniyle ikinci plana itilen ekonomi gündemi yine ilk sıradaki yerini almalı ve makro düzeyde iyileştirme çalışmalarına başlanılmalıdır. Kısa vadede piyasaların herhangi bir sürpriz yaşatmaması en büyük arzumuzdur. Sonrasında ise iş dünyasına vadedilen tüm destekler ve bürokratik çarkların hızlanmasını sağlayacak tüm düzenlemeler hızlıca hayata geçirilmelidir. İnanıyorum ki sadece sanayicilerin değil, tüm özel sektör temsilcilerinin talepleri bu yöndedir. Diğer taraftan özellikle üretici ihracatçılarımızın Avrupa Birliği ile diyaloglarımızın artacağı ve uzlaşmanın merkezde olduğu bir dış politika sürecine ihtiyacı bulunmaktadır. Artık yarına odaklanmalı, ortak bir vizyon ve hedef etrafında toplumu birleştirip geleceğe birlikte yürümeliyiz" değerlendirmesinde bulundu.

"YENİ SİSTEMLE HIZLI KARARLAR ALARAK HIZLI YOL ALACAĞIZ"

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan ise halk oylaması ile ülkenin uzun süredir gündeminde olan bir konunun artık karara bağlandığını ve belirsizlik ortamının ortadan kalktığını vurguladı.