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Yeni sisteme göre hangi partinin kaç milletvekili olacaktı?

Anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre TBMM'deki dağılım yeniden hesaplandı. Düzenleme ile değişen milletvekili sayısı 1 Kasım seçim sonuçlarına göre; partilere nasıl dağılacak?

27 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
Yeni sisteme göre hangi partinin kaç milletvekili olacaktı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı.

Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

Seçim bölgeleri değişti

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İstanbul Milletvekili sayısı artıyor

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak

600 milletvekili partilere nasıl dağılacak?

TÜİK’in nüfus verilerini açıklamasıyla birlikte, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da, YSK tarafından yeniden belirlenerek ilan edildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti 317, CHP 134, HDP 59 ve MHP 40 milletvekili çıkarmıştı. 1 Kasım seçim sonuçlarına göre; 600 milletvekili partilerin milletvekili sayılarını nasıl değiştiriyor?

AK Parti; İstanbul’da 4, Ankara’da 3, İzmir-Gaziantep ve Kocaeli illerinde 2’şer, Afyonkarahisar-Balıkesir-Bursa-Karaman-Konya-Karabük-Ordu Şanlıurfa ve Yalova illerinde birer olmak üzere 22 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 317’den, 339’a çıkacak.

CHP; Adana-Antalya-Aydın-Bursa-Denizli-Edirne-Hatay-İstanbul-Muğla ve Tekirdağ illerinde birer olmak üzere 10 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 134 den, 144’e çıkacak.

MHP; Ankara-Aksaray-Antalya-Elazığ-İstanbul-Kayseri-Kütahya-Manisa ve Mersin illerinde birer olmak üzere 9 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 40’dan, 49’a, HDP ise; İstanbul’da 3, Ağrı-Batman-Diyarbakır-Mersin-Muş ve Şanlıurfa illerinde birer olmak üzere 9 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 59 dan, 68’e yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grafikle anlatmıştı?

Cumhurbaşkanı, yeni Anayasa'da milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla ilgili grafikle Avrupa'daki örneklerini göstererek; "Milletvekili sayısı 550'den 600'ye çıkarılacak. Almanya'nın nüfusu 82 milyon. Milletvekili sayısı şu anda 667 bin 123 kişiye bir milletvekili düşüyor. Fransa'da 66 milyon nüfus var.Milletvekili ve senato 925 kişi. İspanya'da 44 milyon nüfus var, 616 kişi var parlamentoda. İtalya'nın 60 milyon nüfusu var, parlamento 952 kişiden oluşuyor. İngiltere'nin 65 milyon nüfusu var ama senato, milletvekili hepsine baktığımızda 1449. Geliyoruz bize. Şu anda 550. Nüfusumuz 80 milyon, 143 bin kişiye 1 tane düşüyor. Biz istiyoruz ki temsilde adalet gelsin" diye anlatmıştı.

Yeni Şafak

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 12:05
  1. İstanbul
  2. İngiltere
  3. Karaman
  4. Balıkesir
  5. Kocaeli
  6. Edirne
  7. Diyarbakır
  8. AK Parti
  9. Cumhurbaşkanı
  10. Antalya
  11. Şanlıurfa
  12. Karabük
  13. Muğla
  14. Kayseri
  15. Avrupa
  16. Bursa
  17. Tekirdağ
  18. Almanya
  19. Konya
  20. Gaziantep
  21. Ankara
  22. İtalya
  23. İzmir
  24. Denizli
  25. Mersin
  26. Fransa
  27. Aydın
  28. Ağrı
  29. Akyurt
  30. Çankaya
  31. Batman
  32. Adana
  33. Manisa
  34. Hatay
  35. Kütahya
  36. Afyon
  37. Elazığ
  38. İspanya
  39. Beypazarı
  40. Polatlı
  41. Gölbaşı
  42. Haymana
  43. Altındağ
  44. Kalecik
  45. Çamlıdere
  46. Sincan
  47. Pursaklar
  48. Etimesgut
  49. Mamak
  50. Keçiören
  51. Yenimahalle
  52. Elmadağ
  53. Yalova
  54. Kızılcahamam
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