Yeni sisteme göre hangi partinin kaç milletvekili olacaktı?

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları, anayasa değişikliği ile getirilen 600 milletvekili sayısına göre yeniden hesaplandı.

Ankara'nın çıkaracağı milletvekili sayısı 32'den 36'ya yükseldi ve iki olan seçim çevresi üçe çıkarıldı. İstanbul'da 88 olan milletvekili sayısı ise 97'ye çıkarıldı.

Seçim bölgeleri değişti

Ankara'nın seçim çevreleri de bu kapsamda yenilendi. Ankara'da Birinci Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı ve S.Koçhisar, İkinci Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam ve Pursaklar, Üçüncü Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan ve Yenimahalle olarak yeniden düzenlendi.

İstanbul Milletvekili sayısı artıyor

Yine, 97 milletvekili çıkaracağı tespit edilen İstanbul 3, 20 milletvekili çıkaracak olan Bursa 2, 28 milletvekili çıkaracak

600 milletvekili partilere nasıl dağılacak?

TÜİK’in nüfus verilerini açıklamasıyla birlikte, illerin çıkaracağı milletvekili sayıları da, YSK tarafından yeniden belirlenerek ilan edildi. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan seçimlerde AK Parti 317, CHP 134, HDP 59 ve MHP 40 milletvekili çıkarmıştı. 1 Kasım seçim sonuçlarına göre; 600 milletvekili partilerin milletvekili sayılarını nasıl değiştiriyor?

AK Parti; İstanbul’da 4, Ankara’da 3, İzmir-Gaziantep ve Kocaeli illerinde 2’şer, Afyonkarahisar-Balıkesir-Bursa-Karaman-Konya-Karabük-Ordu Şanlıurfa ve Yalova illerinde birer olmak üzere 22 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 317’den, 339’a çıkacak.

CHP; Adana-Antalya-Aydın-Bursa-Denizli-Edirne-Hatay-İstanbul-Muğla ve Tekirdağ illerinde birer olmak üzere 10 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 134 den, 144’e çıkacak.

MHP; Ankara-Aksaray-Antalya-Elazığ-İstanbul-Kayseri-Kütahya-Manisa ve Mersin illerinde birer olmak üzere 9 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 40’dan, 49’a, HDP ise; İstanbul’da 3, Ağrı-Batman-Diyarbakır-Mersin-Muş ve Şanlıurfa illerinde birer olmak üzere 9 milletvekili daha fazla çıkararak, toplam milletvekili sayısını 59 dan, 68’e yükselecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grafikle anlatmıştı?

Cumhurbaşkanı, yeni Anayasa'da milletvekili sayısının 600'e çıkmasıyla ilgili grafikle Avrupa'daki örneklerini göstererek; "Milletvekili sayısı 550'den 600'ye çıkarılacak. Almanya'nın nüfusu 82 milyon. Milletvekili sayısı şu anda 667 bin 123 kişiye bir milletvekili düşüyor. Fransa'da 66 milyon nüfus var.Milletvekili ve senato 925 kişi. İspanya'da 44 milyon nüfus var, 616 kişi var parlamentoda. İtalya'nın 60 milyon nüfusu var, parlamento 952 kişiden oluşuyor. İngiltere'nin 65 milyon nüfusu var ama senato, milletvekili hepsine baktığımızda 1449. Geliyoruz bize. Şu anda 550. Nüfusumuz 80 milyon, 143 bin kişiye 1 tane düşüyor. Biz istiyoruz ki temsilde adalet gelsin" diye anlatmıştı.

Yeni Şafak