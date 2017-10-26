Yeni sınav sistemi İHL’lileri vurur
YÖK’ün açıkladığı yeni sınav sistemine yönelik eğitimcilerin tepkisi çığ gibi büyüyor.26 Ekim 2017 Perşembe 06:54
FARUK ARSLAN / İSTANBUL - YÖK’ün açıkladığı yeni sınav sistemi eğitim camiasından büyük tepki görüyor. Yükseköğretime geçişte yeni ölçme ve yerleştirme sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) birinci oturumda imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin başarılı oldukları sosyal bilimler testinin yer almamasının, başta İmam-hatipliler olmak üzere sözel öğrencileri, fen ve Anadolu lisesi öğrencileri karşısında dezavantajlı duruma düşüreceğini ifade eden eğitimciler, YÖK’ün bu yanlıştan dönmesini istiyor.
BU SİSTEM DİN DERSİNİ BİTİRİR
Akit’e açıklamalarda bulunan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni sistemin okullarda Din Kültürü dersine olan ilgiyi büyük oranda azaltma tehlikesine dikkat çekti. İki oturumda gerçekleştirilmesi planlanan YKS sisteminin ilk sınavından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tamamen çıkarılmasının din dersini ve öğretmenini önemsiz hale getireceğine vurgu yapan Ali Yalçın, “Bu sistem okullarda din dersini maalesef ki bitirir. Artık öğrenciler bu derslere ağırlık verir mi? Tamamen sınav endeksli çalışma yapan özel okullar veya çeşitli eğitim kurumlarında bu dersleri öğrencilere çalıştırırlar mı? Bu haliyle yeni sistem, birçok dersi sınav kapsamı dışında kaldığı için imam hatip liselerinin ve meslek liselerin yükseköğretime girişlerini daha da zorlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.
DOĞRU ÖLÇME ANLAYIŞI BU DEĞİL
YKS sisteminde adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılarak ilk oturumda bazı derslerden hiç soru sorulmayacak olmasının ortaöğretimi bütünüyle olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ali Yalçın, “Bu kapsam daraltması, öğrencilerin tek yönlü bir şekilde yetişmesine; tarih, coğrafya, din kültürü, felsefe, fizik, kimya, biyoloji derslerinin baraj niteliğinde olan ve temel bilgileri ölçen birinci sınavda hiç sorulmayacak olması öğrencilerin temel Sosyal ve Fen Bilimleri alanındaki dersleri ihmal etmelerine neden olacaktır. Sadece belirli dersleri merkeze alarak, diğer dersleri dışlayarak, belli dersleri tamamen ağırlıklı hale getirip diğer dersleri kötürümlüğe sürükleyecek anlayış doğru bir ölçme anlayışı değildir” diye konuştu.
“İHL’LİLER 100 BİN GERİLEYECEK”
Akit’e konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar, yeni sistemin İmam Hatipliler 80 bin ila 100 bin basamak geriye düşüreceğini söyledi. Hasan Can Oktaylar, “Yeni sistemle getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda iki aşamalı oturumda ilk sınav yüzde 40, ikinci sınav yüzde 60 ağırlıklı olarak yerleştirme puanını belirleyecek.
Yüzde 40 ağırlığı bulunan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) öğrenciler yalnızca Türkçe ve Matematik derslerinden sorumlu olacak. Dolayısıyla sözel bölüm dediğimiz Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden hiç soru çözülmüyor. Sözel kökenden gelen İmam-hatip öğrencileri başta olmak üzere tüm sözel öğrenciler, birinci aşamada yerleştirme puanı üzerinde yüzde 40 ağırlığı olan dilimden faydalanamayacak. Bu durum, sözel ağırlıklı imam hatip lisesi ve meslek lisesi öğrencilerini, sayısal ağırlıklı fen ve Anadolu liseleri öğrencileri karşısında dezavantajlı konuma düşürecek” dedi. Oktaylar şöyle devam etti: “Daha önceki sistemde birinci oturumda en iyi oldukları sosyal bilimler testinden 40 sorunun tamamını yaparak avantaj sağlayan İmam-Hatipliler, yeni sistemde birinci oturumda sosyal bilimler testi olmadığı için yaklaşık 80 bin-100 bin basamak geriye düşecek.”
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AdilSözer33 dk önce Sendikamızın açıklamalarına katılıyorum.Bu yanlıştan en kısa zamanda dönülmeli.Bürokrasi darbesiyle dindar nesil yok ediliyor Rabia Zafer 39 dk önce O Zaman Bu Sistem, Değiştirilsin. erkan boran1 sa önce MİLLİ EĞİTİM BAKANI BAŞKANIMZI GİBİ İHL MEZUNU OLMAZSA BİR HATA İHLİLERİ PERİŞAN EDER,NASRETTİN HOCA NE DEMİŞ BENİ EŞEKTEN DÜŞER ANLAR ,BİZ EŞEKTEN DÜŞTÜK BAŞKALARI DÜŞMESİN! erkan boran1 sa önce bir ihl mezunu olarak okullarda temel sorun kalitesiz fen matematik gibi üniversite de puan ağırlığı olan bölümlerimize en kalitesiz hocalar veriliyor ortaokul matematik öğretmenleriliseye atanaraköğrenciler bu derslerden soğutuluyor,sevgisini ve kalbinde ihl ağırlığını taşıyamayanlar yüreklerinde millilik olmayanlarla yollar ayrılmalı,Milli eğitim bakanları daha alttan gelme dava adamları olmalıki,şebekeleşen ve ihl den soyutlanmalı1 kayı boyu2 sa önce hala yökte fetöcüler mi var? şüphesi uyandırıyor. dikkatli olmak lazım. hükümet bunu gözardı etmemeli. ederse yazık eder. diye düşünüyorum. Faruk budak2 sa önce Erbakan sahi hangi ihl mezunu?Bakın, ihl bu ders programıyla pedegojik açıdanherhangi bir meslek lisesinden hiç bir farkı yok. Normal meslek lisesi haftada yaklaşık 20 saat meslek dersi alırken ihl de arapça, hadis, Kur'an derken bu kadar ders alır ve bunlar üniversite sınavında sorulmaz. Eee gördükleri kimya fizik vs. Diğer meslek liseler de görür. Demek ki meslek dersi programıyla üniversite olmuyormuş. Erbakan hoca ihl de okusay dı muhtemelen o da kaybolacaktı. Vesaire efendim. haşim v.2 sa önce KONYA LI..terket konya yı.. önce iman.. imansız alim, mürekkep yalamış cahildir.. kitap yüklü eşşektir.. ne vatana, ne millete faydası olmaz.. nefsinden başka.. bunu bilemiyorsan, yazıklar olsun sana.. Mehmet mücahit2 sa önce iHL lerde sosyal bilimler yerine fen ve matematiğe biraz daha ağırlıklı bir müfredat yapılırsa, mühendis ve doktorlar iHL den çıkar. Sadece sosyal bilimlerle bir yere gelemeyiz, teknolojik olarak Dünyayı yakalamak istiyorsak fen ilmindede başarılı olan imanlı bir nesil yetiştirmemiz lazım. ÖRNEK : Bilim adamı Prof. Dr. Necmettin Erbakan alp aslan2 sa önce Bu sistem sınavlarda çok yüksek puanlarla zirveye yerlesen ıhl leri baltalamak için alınmıştır. Başarıdan başarıya koşan ıhl leri yedirmeyelim arkadaslar. Bu kararın arkasında fetocu yapılanma olabilir. Cig2 sa önce Cig gibi mi dedin.