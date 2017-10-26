Yeni sınav sistemi İHL’lileri vurur

FARUK ARSLAN / İSTANBUL - YÖK’ün açıkladığı yeni sınav sistemi eğitim camiasından büyük tepki görüyor. Yükseköğretime geçişte yeni ölçme ve yerleştirme sistemi olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) birinci oturumda imam hatip ve meslek lisesi öğrencilerinin başarılı oldukları sosyal bilimler testinin yer almamasının, başta İmam-hatipliler olmak üzere sözel öğrencileri, fen ve Anadolu lisesi öğrencileri karşısında dezavantajlı duruma düşüreceğini ifade eden eğitimciler, YÖK’ün bu yanlıştan dönmesini istiyor.

BU SİSTEM DİN DERSİNİ BİTİRİR

Akit’e açıklamalarda bulunan Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yeni sistemin okullarda Din Kültürü dersine olan ilgiyi büyük oranda azaltma tehlikesine dikkat çekti. İki oturumda gerçekleştirilmesi planlanan YKS sisteminin ilk sınavından Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin tamamen çıkarılmasının din dersini ve öğretmenini önemsiz hale getireceğine vurgu yapan Ali Yalçın, “Bu sistem okullarda din dersini maalesef ki bitirir. Artık öğrenciler bu derslere ağırlık verir mi? Tamamen sınav endeksli çalışma yapan özel okullar veya çeşitli eğitim kurumlarında bu dersleri öğrencilere çalıştırırlar mı? Bu haliyle yeni sistem, birçok dersi sınav kapsamı dışında kaldığı için imam hatip liselerinin ve meslek liselerin yükseköğretime girişlerini daha da zorlaştıracaktır” ifadelerini kullandı.

DOĞRU ÖLÇME ANLAYIŞI BU DEĞİL

YKS sisteminde adayların girecekleri sınavların kapsamlarının daraltılarak ilk oturumda bazı derslerden hiç soru sorulmayacak olmasının ortaöğretimi bütünüyle olumsuz etkileyeceğini söyleyen Ali Yalçın, “Bu kapsam daraltması, öğrencilerin tek yönlü bir şekilde yetişmesine; tarih, coğrafya, din kültürü, felsefe, fizik, kimya, biyoloji derslerinin baraj niteliğinde olan ve temel bilgileri ölçen birinci sınavda hiç sorulmayacak olması öğrencilerin temel Sosyal ve Fen Bilimleri alanındaki dersleri ihmal etmelerine neden olacaktır. Sadece belirli dersleri merkeze alarak, diğer dersleri dışlayarak, belli dersleri tamamen ağırlıklı hale getirip diğer dersleri kötürümlüğe sürükleyecek anlayış doğru bir ölçme anlayışı değildir” diye konuştu.

“İHL’LİLER 100 BİN GERİLEYECEK”

Akit’e konuşan Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Görevlisi Hasan Can Oktaylar, yeni sistemin İmam Hatipliler 80 bin ila 100 bin basamak geriye düşüreceğini söyledi. Hasan Can Oktaylar, “Yeni sistemle getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda iki aşamalı oturumda ilk sınav yüzde 40, ikinci sınav yüzde 60 ağırlıklı olarak yerleştirme puanını belirleyecek.

Yüzde 40 ağırlığı bulunan Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) öğrenciler yalnızca Türkçe ve Matematik derslerinden sorumlu olacak. Dolayısıyla sözel bölüm dediğimiz Tarih, Coğrafya, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden hiç soru çözülmüyor. Sözel kökenden gelen İmam-hatip öğrencileri başta olmak üzere tüm sözel öğrenciler, birinci aşamada yerleştirme puanı üzerinde yüzde 40 ağırlığı olan dilimden faydalanamayacak. Bu durum, sözel ağırlıklı imam hatip lisesi ve meslek lisesi öğrencilerini, sayısal ağırlıklı fen ve Anadolu liseleri öğrencileri karşısında dezavantajlı konuma düşürecek” dedi. Oktaylar şöyle devam etti: “Daha önceki sistemde birinci oturumda en iyi oldukları sosyal bilimler testinden 40 sorunun tamamını yaparak avantaj sağlayan İmam-Hatipliler, yeni sistemde birinci oturumda sosyal bilimler testi olmadığı için yaklaşık 80 bin-100 bin basamak geriye düşecek.”