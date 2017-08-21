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Yeni sezonda evlilik programları yok! Format değiştirecekler

RTÜK Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, evlilik programları ile ilgili verilen kararı açıkladı.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:39
Yeni sezonda evlilik programları yok! Format değiştirecekler

RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi Başkan Yardımcısı Murat Ellialtı, BİK Tatil Köyü'nde devam eden "Gençlerin Katılımı ile Yerel Basının Dijital Dönüşümü Ana Yapısal Diyalog Forumu"nda televizyonlardaki evlilik programlarına ilişkin açıklama yaptı.

"BU DÖNEM EVLİLİK PROGRAMLARI OLMAYACAK"

Evlilik programlarını yayınlayan televizyon kanalları ile görüştüklerini dile getiren Ellialtı, "Yaz döneminde bütün yayıncılarımızla görüştük. Özellikle evlilik programı yayınlayan kanallarla. Yayıncılarımızla görüştüğümüz kadarıyla bu dönem evlilik programları olmayacak.

"FARKLI BİR FORMAT OLACAK"

Kendileri de bu tarz programlar yapmak istemediklerini, ekranda da bu tarz görüntülerin çirkin durduğunu belirttiler. Bu dönem farklı bir format olacaktır” ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2017 Pazartesi 17:39
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  • YusufYusuf54 dk önce
    Bu sefer acik artirmayla satis yaparlar. Bu rtuk niye var ki? Bir de bu rezillige seyirci kalanlar ve seyirciler. Yaziklar olsun
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