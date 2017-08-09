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Yeni sezon için tedbirler görüşüldü

Türkiye’de 81 İl’de eş zamanlı olarak düzenlenen “İl Spor ve Güvenlik Kurulu” toplantısı Düzce’de de geniş bir katılımla gerçekleşti.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
Yeni sezon için tedbirler görüşüldü

“İl Spor ve Güvenlik Kurulu” toplantısında spor müsabakaları için yeni sezon öncesi stat içi ve dışında alınacak önlemler değerlendirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın ‘konferans sistemi’ ile bağlandığı toplantıya Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Düzce Belediye Başkan Vekili Kadir Badur, Düzce İl Jandarma Komutanı Albay Yılmaz Özdemir, Düzce İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Özyörük, Gençlik Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Düzcespor Başkanı Cihat Algün, hakem ve gözlemci temsilcileri ile profesyonel il temsilcileri katıldı. Toplantıda yeni spor sezonu öncesinde müsabakalarda alınacak güvenlik, sağlık ve sosyal tedbirlerin koordinasyonu değerlendirilerek stratejik kararlar görüşüldü.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 17:02
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  3. Düzce
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