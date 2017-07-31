Yeni saldırılar için hazırlığa başladılar

El Kaide'nin Yemen merkezli kolu, iç savaşla boğuşan ülkede gün geçtikçe artan gelirleriyle güç kazanıyor ve yeni saldırılara hazırlanıyor.



Charlie Hebdo saldırısının ve USS Cole bombalamasının da arkasındaki grup olan Arap Yarımadası El Kaidesi, Batılı araştırma kuruluşları tarafından yayınlanan raporlara göre hala çok iyi fonlanmış durumda ve her yıl onlarca milyon dolar gelir elde ediyor. Grubun gelir kaynakları arasında vergiler, savaşlarda ele geçirilenler, fidyeler ve petrol-doğalgaz satışları bulunuyor.

Yemen uzun süredir Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon ve İran destekli Husiler arasında bir savaş alanına dönmüş durumda. Milyarlarca varil petrol kaynağının üzerinde bulunan ülkede savaş en çok sivilleri etkiliyor.

Çatışmalar El Kaide'ye yaradı

İsrail destekli düşünce kuruluşu Foundation for Defense of Democracies (Demokrasileri Muhafaza Kuruluşu) yayınladığı raporda ülkedeki çatışmaların El Kaide'ye yaradığını, bunun sebebinin de kısmen grubun Yemen'deki finansal merkezleri kontrol etmesi olduğunu belirtti.



Rapora göre grup bir müddet elinde tuttuğu liman şehri Mukalla'yı ele geçirdiğinde merkez bankasından 60 milyon dolar ele geçirdi ve günlük vergiler yaklaşık 2 milyon dolar civarındaydı. Grubun sadece 2011 ile 2013 arasındaki iki yıllık dönemde 20 milyon dolar elde ettiği ifade edildi.



Batılı uzmanların ifadesine göre "Bu para grubu bir süre daha idare etmek için yeterli. Yemenli yetkililer Arap Yarımadası El Kaidesi'nin faaliyete devam edebilemek için yıllık 10 milyon dolara ihtiyaç duyduğunu belirtiyor. Mukalla'dan elde edilen vergiler ve bankalardan ele geçirilen paralar, grubun ciddi nakit kaynaklarının var olduğunu ortaya koyuyor."



ABD ile Körfez ülkelerinin Mayıs ayında "terörün finansmanının önlenmesi" hakkındaki anlaşması Arap Yarımadası El Kaidesi'ni de kapsıyor.



Grubun maddi kaynaklarındaki bu artış ve iç savaş nedeniyle görece olarak daha rahat hareket edebilmesinin, Husiler ve hükümet güçleri birbirlerine karşı savaşırken gruba karşı ciddi bir saldırının olmamasının bölgede El Kaide'nin kök salmasına yol açacağı düşünülüyor. Yemen gelecekte El Kaide'nin içeride ve dışarıda saldırılarını sıklaştırmasına sahne olabilir.

Mepa News