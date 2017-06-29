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Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde sona doğru

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran’da, dev sahil ve plaj projesinde sona yaklaşılırken, projede son rötuşlar yapılıyor.

29 Haziran 2017 Perşembe 14:28
Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde sona doğru

Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran’da,tamamı 25 bin metre kareden oluşan sahil ve plaj sosyal yaşam alanı için geri sayım başladı.Yakın bir zamanda hizmete açılması planlanan proje; tuvalet, oturma alanı, sokak kütüphanesi, giyinme kabinleri, duş, şezlong, bisiklet park yerleri, aydınlatma elemanları gibi kentsel donatı elemanlarıyla da destekleniyor.

Doğal dokusuyla Aliağa için önemli bir değere sahip olan Yeni Şakran Mahallesinin, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının çekim merkezlerinden biri haline geleceği, proje alanının vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir niteliğe kavuşturulduğu ifade edildi. Yeni Şakran Sahiline ayrıca, bin 43 metre karelik güneşlenme terası da kazandırıldığı bildirildi.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:28
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