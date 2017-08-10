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Yeni Rus Büyükelçi Erkhov: Güvenlik endişem yok

Rus Büyükelçi Erkhov, “Türkiye’de herhangi bir güvenlik kaygısının olmadığını belirterek” İki ülkenin ortak hareket etmesiyle çok güzel sonuçların ortaya çıkacağını kaydetti.

10 Ağustos 2017 Perşembe 08:01
Yeni Rus Büyükelçi Erkhov: Güvenlik endişem yok

Rusya Federasyonu'nun yeni Ankara Büyükelçisi Aleksey Erkhov, görev döneminin ilk günlerinde bir grup gazete temsilcisini kabul etti.

Güvenlik endişesi taşıyor musunuz?

Emin olabilirsiniz çok ciddi önlemler alınmış durumda. Şu an içinde bulunduğum herhangi bir (güvenlik) endişe yok.

Türkiye'nin, olası Afrin operasyonuna Rusya'nın bakışı nedir?

Afrin'e yönelik olası bir askeri operasyon, tahminler üzerine kurulu bir haber. O tarz bir şeyi yorumlamak çok zor. Suriye'nin kuzeyinde şu anda durum çok hassas. Durumun hassasiyeti iki ülke arasındaki işbirliğini daha da yakınlaştırma yönünde gitmemiz gerektiğini gösteriyor.

Rusya, YPG'yi nasıl tanımlıyor?

Diğer ülkelerdeki gibi Rusya Federasyonu'nda da terör örgütlerinin listesi mevcut. Bunun prosedürü çok aşamalı ve basit değil. Tek söyleyebileceğim şey, YPG bu listede yer almamakta. Ancak, Türkiye'nin hassasiyetlerinden haberdarız, hassasiyetleri konusunda yönetimimizi bilgilendiriyoruz.

Rusya, Menbiç'i koruma altına aldı. Afrin'de Rus askeri var. Bir de İdlip konusu gündemde. Gelecek nasıl şekillenecek?

İdlib bölgesinde onlarca farklı silahlı grup, değişik dini akımların temsilcilerinden bahsediliyor. Tartışmalı, saha komutanları dediğimiz değişik kişiler mevcut. Durum çok karmaşık. Menbiç'e gelince... Belli bir kısmının Rus ordusu tarafından koruma altına alındığı telaffuz edildi. Güvenlik önlemleri konuşulurken korumanın çok kötü bir şey olmadığının farkındayız! Ciddi konuşmak gerekirse, Türkiye ile Rusya'nın ortak hareket etmesi hâlinde bunun sinerjisinin meyvesi olarak çok güzel sonuçlar ortaya çıkmakta.

S 400 hava savunma sistemi temini hangi aşamada, teknoloji transferini kapsıyor mu?

Buraya gelmeden önce cevap vermeyeceğimi bildiğim bir soru bu. Konu hassas. Türk ve Rus basınında detaylı tartışılıyor. Hem Washington hem de Brüksel'de bu konuda çok büyük bir uğultu var. Bu konuyu bir süre sonra tekrar konuşalım.

VİZE FORMÜLÜ

Türk muhataplarımız eski sisteme dönmemiz için bizi çok enerjik bir şekilde teşvik ediyorlar. Son 1.5 sene içerisinde bölgemizdeki durumlar iyileşmiş değil. DEAŞ'a karşı mücadele söz konusu. DEAŞ mensupları ve aile fertleri kaçmaya başladılar. Vaziyete baktığınız zaman güvenlik konusunu ilk madde olarak gündeme getirdik. Her iki tarafın yoğun bir koordinasyon içinde olması gerekiyor.

DOMATES REÇETESİ

Rus çiftçileri domates işine öz sermaye ile bir yatırım yaptı. Çiftçimizi zora sokmanın açıklayıcı sebebi yok. Türkiye'nin menfaatlerini anlıyoruz. Bizim uzmanlarımız mevsimsel bir çözümden bahsediyorlar.

2023 AKKUYU HEDEFİ

AB ve ABD yaptırımları noktasında Türkiye'nin pozisyonu bizi tedirgin etmiyor. Türkiye bu tarz yaptırımlara karşı olan tutumunu net bir şekilde ortaya koydu. Akkuyu Projesi takviminde devam ediyor. 2023 yılında ilk reaktörün elektrik üretmesini bekliyoruz.


(Sabah)
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 08:01
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